Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

На ежегодном собрании акционеров основатель Amazon Джефф Безос объявил, что вскоре покинет пост гендиректора компании. Его последний рабочий день в этом качестве будет 5 июля, а потом Безос станет исполнительным председателем Amazon.

Безос сообщил о намерении уйти с поста главы Amazon еще в начале года. Тогда было решено, что новым гендиректором станет директор Amazon Web Services Энди Джасси, а переход произойдет в третьем квартале. Джасси работает в компании с 2003 года.

На собрании Безос сказал, что рад перейти на новую должность, где сможет плотно заняться новыми продуктами. Его последний рабочий день в качестве гендиректора не случайно будет 5 июля.

"Это сентиментальная дата для меня - в этот день Amazon была зарегистрирована в 1994 году, ровно 27 лет назад", - цитирует Безоса "Variety".

Ранее компания Amazon сообщила об одной из своих самых крупных сделках - была достигнута договоренность о покупке кинокомпании Metro Goldwyn Mayer за 8,45 миллиарда долларов.