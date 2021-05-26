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26.05.2021 22:20
Рубрика: Экономика

Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

Текст: Евгения Думанская
Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

На ежегодном собрании акционеров основатель Amazon Джефф Безос объявил, что вскоре покинет пост гендиректора компании. Его последний рабочий день в этом качестве будет 5 июля, а потом Безос станет исполнительным председателем Amazon.

Фото: AFP/Mark RALSTON
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Безос сообщил о намерении уйти с поста главы Amazon еще в начале года. Тогда было решено, что новым гендиректором станет директор Amazon Web Services Энди Джасси, а переход произойдет в третьем квартале. Джасси работает в компании с 2003 года.

На собрании Безос сказал, что рад перейти на новую должность, где сможет плотно заняться новыми продуктами. Его последний рабочий день в качестве гендиректора не случайно будет 5 июля.

"Это сентиментальная дата для меня - в этот день Amazon была зарегистрирована в 1994 году, ровно 27 лет назад", - цитирует Безоса "Variety".

Ранее компания Amazon сообщила об одной из своих самых крупных сделках - была достигнута договоренность о покупке кинокомпании Metro Goldwyn Mayer за 8,45 миллиарда долларов.

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