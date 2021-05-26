Стала известна сумма, за которую Metro Goldwyn Mayer продали Amazon

Компания Amazon сообщила о достижении договоренности по сделке о покупке MGM (Metro Goldwyn Mayer) за 8,45 миллиарда долларов. Это одна из самых крупных покупок маркетплейса.

Amazon рассчитывает продолжать работу кинокомпании и не будет менять ее концепцию. Дата вступления документов в силу зависит от процесса одобрения контролирующими органами.

Председатель совета директоров MGM Кевин Ульрих отметил, что возможность совместить легендарную историю кинокомпании с Amazon вдохновляет и поможет продолжить дело основателей.

"Я очень горжусь тем Львом MGM, который уже ассоциируется с Золотым веком киноиндустрии", - приводятся слова Ульриха в пресс-релизе Amazon.

Amazon, основанная в 1994 году, впервые в США предложила пользователям возможность платного скачивания фильмов и просмотр без доступа к интернету. MGM основали в 1924 году, у компании в сумме 205 премий "Оскар".

Согласно контракту, все фильмы и телевизионные шоу Metro Goldwyn Mayer - которых в сумме свыше 21 тысячи, могут быть опубликованы на платформе Prime Video. Как стало известно, с некоторыми популярными картинами могут быть сложности: так, серию о Джеймсе Бонде MGM раньше делила c компанией Eon Productions.