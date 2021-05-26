Эксперты оценили, к чему приведет замедление Google

Возможное замедление Роскомнадзором Google может привести к замедлению работы всех сервисов, которые связаны с этой компанией, отмечает эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров.

"Например, если замедлить Google.com, то при этом будет замедляться и meet, и mail, то есть множество других ресурсов. Если замедлять по IP-адресам, то будет замедляться вообще все, в том числе Android-смартфоны, Play Market, YouTube - все что связано с Android и все, что находится в облаках Google", - говорит Сергей Никитин, замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не исключают возможности замедления работы сервисов Google в России. До этого американская компания подала иск в Арбитражный суд Москвы к ведомству, в котором оспаривает требование Роскомнадзора удалить 12 ссылок на противоправный контент на YouTube. Позднее глава Роскомнадзора Андрей Липов рассказал, что в таких решениях важен баланс. "Если угрозы от соцсети будут превышать пользу от нее, к ней будут применяться меры более радикальные. Но пока достаточно штрафов", - добавил он.