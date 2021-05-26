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26.05.2021 12:54
Рубрика: Власть

Госдума одобрила новые требования к медкомиссии на владение оружием

Текст: Татьяна Замахина
В России ужесточат контроль за выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Проект сведет к минимуму риск, что лицензию выдадут гражданину с неустойчивой психикой, считают депутаты.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Инициатива дает право правительству устанавливать перечень медицинских противопоказаний для покупки оружия. Отдельно в законодательстве пропишут ответственность за непрохождение такого осмотра. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (один из авторов), речь идет о перечне заболеваний, при наличии которых выдавать лицензию на оружие не будут. А когда появились эти противопоказания, возникнут и основания для отзыва документа.

Законопроектом устанавливается, что медосвидетельствование можно пройти только в государственных или муниципальных учреждениях, где в том числе будут проводиться химико-токсикологическое и психологическое тестирования.

Результаты будут размещаться в единой государственной информационной системе, доступ к которой будут иметь сотрудники Росгвардии. Таким образом, с гражданина снимается обязанность предоставлять медицинские документы в подразделение этого ведомства, что исключает возможность их фальсификации. "Медицинское заключение будет выдаваться с большей степенью защиты с тем, чтобы исключить подделки", - отметил Пискарев.

Благодаря реестру Росгвардия будет оперативно узнавать о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний, несовместимых с обладанием им. После этого действие разрешения и лицензии на оружие будет приостановлено, оружие изъято, а владельцу придется в течение месяца пройти внеочередное медицинское освидетельствование.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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В случае уклонения от него или отрицательного заключения медиков гражданин будет лишен права на владение оружием. Речь идет, например, о ситуациях, когда после ДТП в анализах гражданина обнаружились следы наркотиков.

Новый порядок освидетельствования не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, принятие закона поможет предотвратить ситуации, когда медицинские заключению подделываются.

По мнению спикера, эти ограничения в первую очередь нужно распространить на тех, кто собирается получить оружие впервые. "Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого", - объяснил он.

Документ продолжает системную и последовательную работу государства по ужесточению оборота оружия, отметил соавтор проекта, глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По его оценке, принятие закона позволит спасти человеческие жизни, ведь риски, что оружие окажется в руках людей с определенными отклонениями, будут минимизированы. В результате принятия закона у Минздрава и Росгвардии появится еще один действенный и эффективный механизм по недопущению ЧС с оружием и боеприпасами, резюмировал глава комитета.

Комментарий

Депутат ГД от фракции "Единая Россия" Алексей Кобилев:

"Многие помнят, что в 2018 году после массового убийства в Керчи тоже звучали самые разные предложения об ужесточении оборота, но законодательство в этой части сколько-нибудь значимо пересмотрено не было. Сейчас ситуация, к несчастью, повторилась в Казани. Я думаю, что в определенном смысле это результат инертности.

В свое время часть депутатов очень осмотрительно относились к тому, что надо ужесточать законы в области информационных технологий, в медийном пространстве наводить порядок. А теперь сами говорим, и все общество говорит о том, что надо было это делать, упустили время в определенном смысле. То же самое происходит с оружием. Не надо ужесточать, говорили некоторые скептики. Сейчас мы видим, что нужно ужесточать и в вопросах лицензирования, и в вопросах классификации оружия".

Напомним, бывший ученик гимназии №175 в Казани ворвался в нее 11 мая, взорвал самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу. Жертвами 19-летнего Ильназа Галявиева стали семь детей и двое педагогов. Различные ранения получили более 20 человек, в основном, дети.

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