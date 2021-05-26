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26.05.2021 08:12
Рубрика: Легковые авто

Как велосипедист выиграл в дрэге у самого дешевого авто в мире

Текст: Константин Руссов

В Индии есть производитель тук-туков и мотоциклов Bajaj, который выпускает "самый дешёвый автомобиль в мире" Qute. Портал Cars.co.za организовал гонку, в которой Qute и профессиональный велосипедист сразились в дрэг-рейсинге.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Bajaj Qute не является автомобилем в традиционном понимании, на самом деле это заднеприводный квадрицикл с бензиновым моторчиком объёмом чуть больше 213 "кубиков" и мощностью 10,8 л.с.

Во время первого заезда в салоне Qute, кроме водителя, сидели ещё три человека, и первым к финишу пришёл велосипедист. Второй заезд решили провести без пассажиров, и на этот раз автомобилю с трудом, но удалось вырвать победу у спортсмена.

Bajaj Qute до прошлого года продавался в России, его стоимость составляла 337 000 рублей. В настоящее время Bajaj импортирует в нашу страну только мотоциклы.