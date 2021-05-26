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26.05.2021 19:06
Рубрика: Экономика

Так полетим!

Какие альтернативные маршруты будут действовать вместо Минска
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8466)
Ситуация с белорусской авиакомпанией "Белавиа", которой страны ЕС стали запрещать летать над своей территорией, и реакция зарубежных авиаперевозчиков на рекомендации ЕС летать в обход Беларуси, обеспокоили россиян. Эта ситуация на российских пассажирах пока не отразится, успокаивают эксперты.
Через аэропорт Минска россияне чаще всего летали на Украину, в Египет и Турцию. Теперь некоторые путешественники переориентируются на другие транзитные города - например, Белград. Фото: Стрингер / ТАСС Через аэропорт Минска россияне чаще всего летали на Украину, в Египет и Турцию. Теперь некоторые путешественники переориентируются на другие транзитные города - например, Белград. Фото: Стрингер / ТАСС
Через аэропорт Минска россияне чаще всего летали на Украину, в Египет и Турцию. Теперь некоторые путешественники переориентируются на другие транзитные города - например, Белград. Фото: Стрингер / ТАСС

Стоимость авиабилетов по маршрутам, не включающим Минск, не изменилась, отмечают агрегаторы. После восстановления регулярного авиасообщения России с Сербией роль транзитного авиаузла для россиян стал выполнять Белград, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Также для стыковки россияне используют Кишинев, Дубай, Доху, Шарджу, Абу-Даби, Каир и другие города. Есть транзит через Ереван в Грузию, отмечает эксперт.

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До введения ограничений улететь, например, в Рим, через Минск можно было примерно за 30 тыс. руб. Билет из Москвы в белорусскую столицу стоил около 12 тыс., а рейс "Белавия" Минск - Рим - около 15 тыс. руб. Сейчас билеты из Москвы в Белград стоят от 23 тыс. руб., а перелет из Белграда в Рим рейсом Air Serbia - примерно от 7 тыс. руб. В сумме это те же 30 тыс. руб. Из-за пересадок перелет по этому маршруту может длиться на несколько часов дольше, чем через Минск.

До пандемии коронавирусной инфекции Минск выполнял роль пересадочного авиаузла для путешествий из России в другие страны, например в Египет. После приостановки авиасообщения из-за пандемии роль минского аэропорта возросла: наряду с турецким Стамбулом он стал одним главных транзитных городов для россиян, признают эксперты. Но доля транзитных путешествий через Минск в общем объеме вылетов россиян за рубеж все равно не превышала 4%. По данным агрегаторов, самым большим спросом пользовался перелет из России через Минск в Киев.

"Для организованных туристов Минск не использовался туроператорами в качестве пересадочного пункта. У самостоятельных путешественников остаются возможности вылета по большинству европейских направлений", - говорит Горин.

Сейчас перелеты через територию Беларуси уже отменили латвийская авиакомпания airBaltic, немецкая Lufthansa, нидерландская KLM, французская Air France, а также компании из Литвы, Венгрии, Польши, Финляндии, Швеции, Эстонии, Кипра, Великобритании, Японии. Поводом для решений зарубежных авиакомпаний изменить привычные трассы полетов послужил инцидент, произошедший 23 мая с самолетом авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске.

Российские самолеты летают в Беларусь и через ее воздушное пространство в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении, заявили накануне в Росавиации.

Фото: Nicolas Economou/Getty Images
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Авиакомпания "Белавиа" имела широкую сеть маршрутов в Европе. Но для транзитных перелетов подойдет и сербский авиаперевозчик Air Serbia. В его расписании также есть удобные рейсы в востребованные у россиян Черногорию, Болгарию, Италию и другие страны, указывает Горин. Однако нужно учитывать миграционные правила каждой страны, добавляет он.

Сложившаяся ситуация больше всего скажется на пассажирах авиакомпаний Западной Европы. Из-за запрета на пролет в воздушном пространстве Беларуси 100 ежедневных рейсов из ЕС и Великобритании должны будут лететь примерно на 74 км больше. С 26 мая летать в Беларусь перестали самолеты украинских авиакомпаний, хотя это лишит страну 10% доходов.

Ситуация с рейсами по зарубежным направлениям будет меняться в зависимости от принятых решений зарубежными регуляторами. Новая информация появится 27 мая, заметил Горин.

Куда могут въехать россияне, привитые "Спутником V"

Россия восстановила регулярное авиасообщение с 35 странами, но далеко не все из них готовы принимать российских туристов. Зато есть страны, с которыми прямого регулярного авиасообщения нет, но они принимают туристов и признают сертификаты о вакцинации российским препаратом "Спутник V".

Из стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение, принимать россиян, вакцинированных "Спутником V", готова Греция. Для въезда в эту страну помимо сертификата о вакцинации можно предъявить результаты ПЦР-теста или справку о наличии антител после выздоровления.

Также туристов, привитых российской вакциной, готовы принимать Болгария, Кипр и Грузия (туда нет прямых рейсов, но можно добраться транзитом), рассказали "РГ" в туроператоре Tez Tour. "При планировании путешествия всей семьей необходимо учитывать, что для въезда в Грецию, Болгарию и на Кипр детям от пяти лет также необходимо предъявлять сертификат о вакцинации", - заметили в компании. А вот в Грузии требование распространяется на детей всех возрастов.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В других странах, с которыми возобновлено авиасообщение на взаимной основе, гостей принимают с отрицательным ПЦР-тестом. На таких условиях можно въезжать, например, в ОАЭ.

Проще всего из стран дальнего зарубежья россиянам въехать в Мексику. В этом случае даже не надо сдавать ПЦР-тест, достаточно заполнить до вылета электронную анкету онлайн и предъявить ее по прибытии.

Также простые правила въезда действуют в Абхазии. В нее россияне могут поехать по "единому билету", включающему авиаперелет и перевозку из аэропорта Сочи автобусом, или на туристическом поезде Туапсе - Гагра. Как пояснили "РГ"в Единой транспортной дирекции, при пересечении российско-абхазской границы пассажиры, которые едут по "единому" билету", проходят паспортный контроль самостоятельно, зону контроля проходят пешком, а затем вновь садятся в автобус. Предъявлять результаты ПЦР-тестов или сертификаты о вакцинации не нужно. А из туристического поезда по время прохождения таможенного контроля пассажиры вообще не выходят, добавили в РЖД.

После отдыха в Абхазии сдавать ПЦР-тесты не нужно, сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре. "С учетом единого эпидемиологического пространства и достаточно стабильной ситуации по распространению коронавирусной инфекции в Республике Абхазия принято решение, что после посещения этой страны граждане России могут не сдавать ПЦР-тесты и не вносить эти данные на портал госуслуг", - уточнили в ведомстве.

С начала мая все россияне, которые побывали за границей, после возвращения в Россию должны сдать два теста ПЦР. Эта мера санитарного контроля касается всех въезжающих. В том числе и тех, кто прибудет из Беларуси или других стран Таможенного союза (Киргизия, Армения, Казахстан). Ранее эта мера распространялась и на тех россиян, кто любит отдыхать в Абхазии. А таких тысячи.

ПЦР-тесты должны сдавать как взрослые, так и дети. Родители могут внести данные о тестах детей при заполнении своих анкет прибывающих на портале госуслуг.

Подготовили Ирина Алпатова, Евгений Гайва, Ольга Игнатова

Экономика Транспорт Авиатранспорт Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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