Мантуров заявил о готовности России сотрудничать с Илоном Маском

"Следует понимать: главная задача государства - создавать добавленную стоимость, остающуюся в стране и локализовывать технологии, которых у нас нет или по которым мы хотели бы получить дополнительные компетенции. Поэтому, если г-н Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости - почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству", - заявил чиновник.

По словам Мантурова, Минпромторг совместно с Минэкономразвития в ближайшее время представят в правительство концепцию развития электротранспорта в России на период до 2030 года. Она, в частности, будет нацелена на создание высокотехнологичной отрасли по производству электромобилей.

Глава Минпромторга отметил, что у России есть свои наработки в этой сфере - в большей степени они касаются общественного транспорта. Что касается легкового автотранспорта, то в России создан бюджетный электромобиль Zetta, а также разработка АвтоВАЗа - автомобиль Lada Vesta EV.

"Пока что технологии, которыми обладают наши производители, не дают возможности снизить цены до уровня, удовлетворяющего запросы рынка, который в России пока не столь велик. Даже электробусы используются только в крупных агломерациях, потому что это пока дорого", - добавил Мантуров.

В рамках марафона "Новое знание" глава Tesla Илон Маск заявил о скором приходе Tesla в Россию и другие страны СНГ. Предприниматель не исключил возможность постройки завода на территории РФ.