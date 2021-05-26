МИД призывает не подменять расследование по Ryanair политическими заявлениями

Москва призывает не подменять расследование по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске политическими заявлениями. Об этом заявила на сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кто решил подменить ход расследования, основанного на существующих законах и правилах, исключительно политическими заявлениями? Вот тем страшным многоголосьем, которое мы сейчас слышим", - передает ТАСС слова дипломата.

Ранее Захарова обвинила Запад в начале спекуляций по поводу "руки Москвы" из-за ситуации с приземлившимся 23 мая в Минске лайнером Ryanair.