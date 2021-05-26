МИД: Снятие флага РФ в Риге - неуважение к российской госсимволике

"Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, Москва "предприняла соответствующие дипломатические демарши". Она также указала, что подобные "недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка".

"Попытки объяснить их ссылками на действия муниципальных чиновников неубедительны. Ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России откровенно жалки - такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий. Об этом, кстати, говорили публично и сами представители Риги, обосновывая свое решение о размещении российского флага на улицах города", - считает Захарова.

Напомним, что накануне рижские власти в инициативном порядке заменили российские флаги, установленные в латвийской столице, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, на символику Олимпийского комитета России (ОКР).

Кроме того, мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич показательно заменили флаг Беларуси на бело-красно-белый стяг белорусской оппозиции. Скандальное решение уже раскритиковали в Международной федерации хоккея (IIHF), призвав латвийских политиков не вмешиваться в спортивное состязание. Ряд депутатов Рижской думы, в частности от фракции "Русский союз Латвии", также выступили против политически мотивированного "хулиганства" Стакиса и Ринкевича.