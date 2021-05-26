Мужчина голодал 33 дня, чтобы получить Lamborghini. И чуть не умер

Необычный случай произошел в Зимбабве - 27-летний местный житель по имени Марк Мурадзира чуть не умер от голода, поскольку постился 33 дня в ожидании, что небеса подарят ему суперкар Lamborghini. Историю описало издание Daily Star.

По сообщению ресурса, Мурадзира решил отказаться от воды и пищи на 40 дней, он был уверен, что таким образом господь поможет ему получить Lamborghini, который очень хотела любимая девушка Марка.

Чтобы даже не было искушения что-то сесть и выпить, зимбабвиец отправился в отдаленную и пустынную горную долину. Религиозный подтекст не случаен - Мурадзира является молодежным лидером христианской церкви в городе Биндура (север страны).

Друзья нашли Марка на 34-й день голодовки - сильно истощенным и в полусознательном состоянии. Мужчину отправили в городской госпиталь Биндуры, где он сейчас восстанавливается.

План зимбабвийца не сработал. Церковный лидер Бишоп Мавуру говорит, что Марку стоило молиться не о суперкаре, а хотя бы о трудоустройстве, поскольку у него не было постоянной работы и источника доходов.

Тронутые самоотверженностью Мурадзиры прихожане той же церкви организовали было сбор средств на злосчастный подарок, но дальше 42 долларов США дело не пошло. В итоге деньги передали Марку для оплаты счетов за лечение.