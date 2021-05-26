Новый Genesis G80 проверили краш-тестами

Результаты краш-тестов нового Genesis G80 опубликовали сразу две конторы: европейская Euro NCAP и североамериканский институт Страховой институт дорожной безопасности (IIHS).

По итогам испытаний Euro NCAP седан получил максимальные пять звёзд. Высоко были оценены параметры защиты водителя и взрослых пассажиров и работа систем безопасности - они получили 91%. Защита пассажира-ребёнка - 87%, пешеходов - 77%.

Страховой институт дорожной безопасности присвоил корейскому люкс-седану высший рейтинг - Top Safety Pick +. Эксперты отметили высокий уровень защиты водителя и пассажиров во всех сценариях имитации аварий, также были проверены прочность крыши и то, как отрабатывают при столкновениях подголовники - по этим моментам у IIHS тоже не было претензий.

Единственное, что могло подвести Genesis G80 - фары, которым была выставлена оценка "приемлемо": на образцах первого выпуска требуется регулировка оптики. Сообщается, что владельцы этих машин уже получили приглашения на посещение сервиса для регулировки.

В России Genesis G80 продаётся по цене от 3 800 000 до 5 800 000 рублей. Во всех версиях исполнения автомобиль укомплектован системой полного привода и 8-диапазонной автоматической коробкой передач, линейка двигателей включает агрегаты объёмом 2.5 и 3.5 литра мощностью 249 и 379 л.с.

Фото: www.euroncap.com