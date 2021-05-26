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26.05.2021 14:32
Рубрика: Власть

Песков призвал не умалять значение саммита Путина и Байдена

Текст: Кира Латухина
Не стоит считать, что на саммите президентов России и США получится достичь понимания по вопросам несогласия, но и преуменьшать его значение не надо. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Москва не ждет от этой беседы перезагрузки отношений. "Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходится. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно. Она очень важная", - сказал Песков.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Формат встречи Байдена и Путина будет обсуждаться

"Важно, что все-таки президенты получат возможность обменяться мнениями и сопоставить свои позиции по тем вопросам, которые представляют интерес для двух стран. И также, что очень важно, по вопросам, которые представляют интерес для всего мира. Имеются в виду вопросы стратстабильности и контроля над вооружениями", - уточнил пресс-секретарь президента.

"Опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двусторонних отношениях - то есть, когда мы пытались эту перезагрузку устроить. Да и потом, очевидно, что инерционность того негативного потенциала, который, к сожалению, собрался в наших двусторонних отношениях, тоже имеет место быть", - заметил Песков. "Я предложил бы не предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям по результатам этой встречи, но все-таки исходить из того, что в конкретном прикладном плане это очень важное событие", - сказал он.

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