Песков призвал не умалять значение саммита Путина и Байдена

Москва не ждет от этой беседы перезагрузки отношений. "Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходится. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно. Она очень важная", - сказал Песков.

"Важно, что все-таки президенты получат возможность обменяться мнениями и сопоставить свои позиции по тем вопросам, которые представляют интерес для двух стран. И также, что очень важно, по вопросам, которые представляют интерес для всего мира. Имеются в виду вопросы стратстабильности и контроля над вооружениями", - уточнил пресс-секретарь президента.

"Опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двусторонних отношениях - то есть, когда мы пытались эту перезагрузку устроить. Да и потом, очевидно, что инерционность того негативного потенциала, который, к сожалению, собрался в наших двусторонних отношениях, тоже имеет место быть", - заметил Песков. "Я предложил бы не предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям по результатам этой встречи, но все-таки исходить из того, что в конкретном прикладном плане это очень важное событие", - сказал он.