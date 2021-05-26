Песков: У РФ нет оснований не доверять Беларуси в ситуации с Ryanair

У России нет оснований не верить объяснениям Беларуси по принятым действиям в ситуации с самолетом Ryanair, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как мы понимаем, Беларусь не сажала самолет по собственной инициативе, она руководствовалась соответствующими правилами на случай получения угрозы", - отметил он, передает ТАСС.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов сообщил, что ЕС прибегает к использованию двойных стандартов с посадкой самолета Ryanair.

Напомним, что пассажирскому самолету Ryanair, который летел Вильнюс, пришлось в срочном порядке приземлиться в аэропорту Минска из-за сообщений о минировании.