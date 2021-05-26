Пошлина на экспорт из РФ лома черных металлов составит не менее 70 евро

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла решение скорректировать пошлину на экспорт из России лома черных металлов, сообщает Минпромторг.

"Для повышения эффективности таможенного администрирования и предотвращения занижения таможенной стоимости при экспорте будет изменен минимальный размер пошлины с 45 до 70 евро за тонну. Таким образом, ставки вывозных таможенных пошлин на отходы и лом черных металлов составят 5%, но не менее 70 евро за тонну", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что повышение минимальной пошлины позволит стабилизировать цены на внутреннем рынке и не допустить дальнейшего роста цен на металлургическую продукцию.

"Лом и отходы черных металлов являются стратегическим сырьем для российской металлургической промышленности, от обеспеченности ломом черных металлов полностью зависит работа электросталеплавильных мощностей, где содержание лома в шихте составляет 95-99%. Учитывая это, цена на арматуру на российском рынке прямо зависит от закупочных цен на лом", - заявил замминистра.

Пятипроцентная ставка пошлины на лом черных металлов с минимальным ограничением в 45 евро за тонну действовала с 31 января. Эта мера изначально предполагалась как временная, сроком на 180 дней.