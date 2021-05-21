Минпромторг предложил удвоить пошлину на вывоз лома на 180 дней

Экспортную пошлину на лом черных металлов в России могут установить на уровне 5% с минимальным ограничением в 90 евро за тонну с нынешних 45 евро, новые правила будут действовать в течение 180 дней. С таким предложением выступил Минпромторг.

По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, такая мера позволит стабилизировать цены на внутреннем рынке и не допустить дальнейшего роста цен на металлургическую продукцию.

"Лом и отходы черных металлов являются стратегическим сырьем для российской металлургической промышленности, от обеспеченности ломом черных металлов полностью зависит работа электросталеплавильных мощностей, где содержание лома в шихте составляет 95-99%. Учитывая это, цена на арматуру на российском рынке прямо зависит от закупочных цен на лом", - заявил замминистра.

Чиновник отметил, что Минпромторг проводит "системную работу, направленную на увеличение объемов ломозаготовки". В частности, речь идет об отмене НДФЛ с одновременным переходом на безналичные расчеты с физическими лицами.

"Такая мера позволит снизить привлекательность сдачи лома в нелегальные пункты. Это также позволит сократить количество посредников на рынке, а также будет стимулировать увеличение ломосбора", - заявил Евтухов, слова которого цитирует пресс-служба Минпромторга.

Пятипроцентная ставка пошлины на лом черных металлов с минимальным ограничением в 45 евро за тонну действует с 31 января. Эта мера изначально предполагалась как временная, сроком на 180 дней.