Посольство РФ в Японии прокомментировало столкновение судов

Российский траулер "Амур" был направлен в порт города Момбэцу после столкновения с японской рыболовной шхуной "Дай-хати Хокко-мару" в Охотском море. Об этом сообщило посольство России в Японии.

В опубликованном в Facebook официальном сообщении, в частности, говорится, что Управление рыболовства Японии также подтвердило появившиеся ранее в СМИ сообщения о столкновении российского среднего рыболовного траулера "Амур" с японской шхуной. Инцидент произошел около 6 утра по японскому времени (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбэцу в Охотском море.

Посольство и генконсульство России в Саппоро окажут необходимое содействие находившимся на борту "Амура" россиянам, отметили в посольстве.

В результате происшествия погибли три японских рыбака. Российское посольство выразило глубокое сожаление и искренние соболезнования родным погибших. В настоящий момент российская сторона находится в постоянном контакте с японской для уточнения всех обстоятельств происшествия. "Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами", - заключили в диппредставительстве.