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26.05.2021 08:37
Рубрика: Общество

Продукт из холодильника оказался способным снижать холестерин

Текст: Оксана Грибанова

Медики из Великобритании и Австралии проанализировали результаты трех крупных популяционных исследований, в рамках которых были изучены данные почти двух миллионов человек, и пришли к выводу, что у регулярно употребляющих молоко людей более низкий уровень холестерина в организме.

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Согласно выводам исследователей, риск возникновения ишемической болезни сердца или инсульта на 14% меньше у людей, выпивающих стакан молока в день. Однако вместе с тем, у любителей молока обнаружена склонность к набору веса.

Как объяснил профессор Вимал Карани из Редингского университета, "было также обнаружено, что у людей с высоким потреблением молока есть жировые отложения и более высокий ИМТ".

Что касается связи более низкого уровня холестерина с употреблением молока, то "остается неясным, способствует ли снижению холестерина молочный жир, или на это влияет какой-то особый молочный фактор", отметил доктор Карани.

Между тем, по словам заведующего кафедрой гигиены питания ПГМУ, профессора Александра Перевалова, людям старше 50 лет, которые ведут малоподвижный образ жизни, лучше использовать молоко жирностью 1,5 процента, то есть наименее жирное из всех существующих видов питьевого молока.

Наука Общество Здоровье

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