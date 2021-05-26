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26.05.2021 02:37
Рубрика: В мире

Псаки заявила о серьезном отношении Вашингтона к сообщениям об НЛО

Власти США серьезно относятся к сведениям, что в воздушном пространстве страны были замечены неопознанные летающие объекты (НЛО). Каждый такой случай внимательно изучается, заявила на пресс-конференции официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Фото: twitter.com / blackvaultcom
ЦРУ рассекретило все документы с данными об НЛО

Журналисты поинтересовались, готовы ли американские власти обнародовать доклад, посвященный расследованию случаев НЛО. Псаки ответила, что Джо Байден поддерживает подготовку такого документа. В нем должно быть отражено все, что власти США знают о неопознанных летающих объектах. Но по ряду причин публично сейчас не обсуждается, какая угроза исходит от НЛО. Об этом пишет ТАСС.

В конце 2017 года стало известно, что Пентагон собирал и анализировал данные об "аномальных аэрокосмических угрозах". Экс-президент США Барак Обама подтвердил информацию, что у американских властей есть снимки воздушных явлений, природа которых до сих пор остается неизвестной.

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