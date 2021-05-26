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26.05.2021 13:00
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о денонсации соглашения по налогам с Нидерландами

Текст: Игорь Зубков

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Если российская сторона успеет направить уведомление о денонсации соглашения до 30 июня, оно перестанет действовать с начала следующего года.

Фото: iStock
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Ранее королевство отказалось пересмотреть его на российских условиях: повышение до 15% (с рядом исключений) ставки налога на выплату доходов из РФ в виде дивидендов и процентов. Аналогичные условия, выдвинутые по поручению президента российской стороной, ранее приняли Кипр, Люксембург и Мальта.

Как сообщала "РГ", Минфин объяснил разрыв соглашения с Нидерландами тем, что их контрпредложения предусматривали "сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны". Соглашение позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. В России ставка кратно выше - для юрлиц 15% по дивидендам и 20% по процентам, для физлиц-нерезидентов - 15%. Эти ставки будут применяться к выводимым из России в Нидерланды доходам в случае денонсации соглашения, использование Нидерландов в качестве "транзитной" юрисдикции станет невыгодным.

По данным Минфина, в Нидерланды из России за 2017-2019 годы выплачено в виде дивидендов 696,8 млрд руб., а сумма удержанного налога составила 32,5 млрд руб.; в виде процентов в тот же период выплачено 459,16 млрд руб., с них уплачены налоги на 122,3 млн руб.

В марте 2020 года президент Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом - не менее 15%. Он поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, начиная с тех, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

Соглашения об избежании двойного налогообложения подразумевают, что часть налога взимается у источника дохода, а другая - в стране получателя. В случае с процентами и дивидендами, которые выплачиваются за рубеж, ставка налога составляет от 5-10%, с расчетом на то, что страна, резидентом которой является получатель дохода, также удержит с него определенный процент. Однако в странах, относимых к офшорам, такого удержания не происходит. В этом случае "прокачивание" доходов через компании, зарегистрированные в офшорах, необоснованно выгодно для налогоплательщика и разорительно для бюджетной системы.

Ранее статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая в Госдуме, сообщил, что Минфин предложит также изменить соглашения об избежании двойного налогообложения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. По его словам, это позволит охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить российскую казну.

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