Путин утвердил упрощенный порядок назначения пенсий по инвалидности

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности, новые правила будут действовать с 1 января 2022 года.

Изменения коснутся следующих видов пенсий: досрочные; назначаемые по предложению органов службы занятости; страховые и социальные пенсии по инвалидности; страховые пенсии по старости гражданам, достигшим 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по потере кормильца. Аналогичная норма вводится в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.

Новые правила предусматривают, в частности, что пенсии будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Решение о назначении выплаты будет приниматься в течение пяти рабочих дней.

Кроме того, Пенсионный фонд будет обязан информировать застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. "Инициативное информирование будет предоставляться застрахованным лицам, достигшим возраста 45 лет и 40 лет (соответственно мужчины и женщины), не являющимся получателями страховой пенсии по старости, и осуществляться один раз в три года с использованием Портала Госуслуг", - говорится в пояснении к документу.

Первое информирование застрахованных лиц 1977 года рождения и старше (мужчины) и 1982 года рождения и старше (женщины) планируется осуществить до 31 декабря 2022 года.

Те из застрахованных лиц, которые не используют портал Госуслуг, смогут самостоятельно обратиться в ПФР за необходимыми данными.

Отдельно в законе прописано, что получатели повышенной пенсии по старости за работу в течение 30 календарных лет в сельском хозяйстве сохранят надбавку в случае переезда в город.