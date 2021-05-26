На 65 улицах Москвы откроют временные велополосы

На пяти улицах Москвы открылись временные велополосы, а в ближайшее время такие полосы откроют на 65 дорожных объектах города. Об этом сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Сейчас открыты подобные полосы на пяти улицах города: Лесная, Малая Дмитровка, Петровка, Большая Полянка. В работе 3-й Михалковский переулок, Мячковский бульвар, улица Лебедева. Всего летняя инфраструктура откроется на 65 объектах дорожного хозяйства. "Временные специальные полосы наносим оранжевой краской. Работаем в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов", - сообщает ведомство.

Новые полосы создадут в районах Марьино, Люблино, Отрадное, Строгино, Академический и других.