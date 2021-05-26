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26.05.2021 10:47
Рубрика: Дороги

На 65 улицах Москвы откроют временные велополосы

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Михеев / РГ Фото: Сергей Михеев / РГ
Фото: Сергей Михеев / РГ

На пяти улицах Москвы открылись временные велополосы, а в ближайшее время такие полосы откроют на 65 дорожных объектах города. Об этом сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Сейчас открыты подобные полосы на пяти улицах города: Лесная, Малая Дмитровка, Петровка, Большая Полянка. В работе 3-й Михалковский переулок, Мячковский бульвар, улица Лебедева. Всего летняя инфраструктура откроется на 65 объектах дорожного хозяйства. "Временные специальные полосы наносим оранжевой краской. Работаем в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов", - сообщает ведомство.

Новые полосы создадут в районах Марьино, Люблино, Отрадное, Строгино, Академический и других.