Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики возглавил Игорь Носов

В единой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) назначили нового руководителя. Им стал Игорь Носов, ранее занимавший пост заместителя руководителя КРДВ, а до этого - замгубернатора Нижегородской области.

"Одна из ключевых целей - привлечь на Дальний Восток и в Арктику новые инвестиции, вернуть динамику этой работе. Уверен, что команда КРДВ под операционным руководством Игоря Носова, который участвовал в создании и развитии особых экономических зон в Татарстане, успешно справится с этой задачей", - отметил Чекунков.

Также министр поблагодарил за работу Эдуарда Черкина, возглавившего реорганизацию КРДВ в январе этого года, сообщили в пресс-службе ведомства.

КРДВ является ключевым институтом развития Дальнего Востока и Арктики, который консолидировал функции ранее существовавших организаций, пояснили в пресс-службе Минвостокразвития.

Кстати, ранее глава правительства Михаил Мишустин распорядился направить один миллиард рублей на создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. Одним из первых план получит Дальний Восток.