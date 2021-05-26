В Бурятии депутата осудили на шесть лет за смертельное ДТП

В Бурятии депутата Народного Хурала республики Баира Жамбалова признали виновным в ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка.

Резонансное ДТП произошло 5 января 2020 года. Вице-спикер вечером возвращался с рыбалки на автомобиле Toyota Land Cruiser. Возле села Батурино Жамбалов на скорости не менее 104 километров в час сбил девушку, переходившую проезжую часть. После этого водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшая от полученных травм вскоре скончалась в больнице.

Однако вину за преступление решил взять на себя приятель депутата, заявив, что после рыбалки они поменялись машинами.

"Следствием показания мужчины были подвергнуты тщательной проверке, в ходе которой они не подтвердились. Проведены более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей. В итоге депутат все же был изобличен и задержан, однако вину так и не признал", - сообщает следственное управление СК РФ по Бурятии.

В итоге народного избранника приговорили к лишению свободы на шесть лет и один месяц в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами два года.