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26.05.2021 10:39
Рубрика: Происшествия

Еще в одном регионе России введен режим ЧС

Текст: Тимофей Борисов

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае в северном Енисейском районе из-за техногенной аварии. Режим ЧС также введен из-за пожаров в Тюменской области.

В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти в море

Местные жители восьми поселков района остались полностью без света. При буксировке плавкрана по Енисею стрела зацепилась за линию электропередачи мощностью 110 кВт. В результате оборвались провода, и подача электричества прекратилась в расположенных на правом берегу Енисея поселках Епишино, Городище, Подтесово, Каменск, Рудиковка, Еркалово, Потапово и Высокогорское. Это более тысячи домов, в которых проживают свыше 6,1 тысячи человек. Работы осложняются тем, что энергетикам нужно восстановить полтора километра обрыва провода над Енисеем. Об этом сообщили в региональном главке МЧС по Красноярскому краю.

По данным спасателей, сейчас работы ведутся круглосуточно тремя аварийными бригадами местных энергетиков. Функционирование соцобъектов поддерживают семь дизельных электростанций. Из Хакасии и Кемеровской области везут еще 14 мобильных электростанций.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Лесные пожары

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