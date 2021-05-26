Еще в одном регионе России введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае в северном Енисейском районе из-за техногенной аварии. Режим ЧС также введен из-за пожаров в Тюменской области.

Местные жители восьми поселков района остались полностью без света. При буксировке плавкрана по Енисею стрела зацепилась за линию электропередачи мощностью 110 кВт. В результате оборвались провода, и подача электричества прекратилась в расположенных на правом берегу Енисея поселках Епишино, Городище, Подтесово, Каменск, Рудиковка, Еркалово, Потапово и Высокогорское. Это более тысячи домов, в которых проживают свыше 6,1 тысячи человек. Работы осложняются тем, что энергетикам нужно восстановить полтора километра обрыва провода над Енисеем. Об этом сообщили в региональном главке МЧС по Красноярскому краю.

По данным спасателей, сейчас работы ведутся круглосуточно тремя аварийными бригадами местных энергетиков. Функционирование соцобъектов поддерживают семь дизельных электростанций. Из Хакасии и Кемеровской области везут еще 14 мобильных электростанций.