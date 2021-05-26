Правда, здесь пожары ни при чем. Причина введения режима - техногенная авария на объектах электроэнергетики. Накануне местные жители восьми поселков района остались полностью без света.
При буксировке плавкрана по Енисею стрела зацепилась за линию электропередачи. В результате оборвались провода, и подача электричества прекратилась в расположенных на правом берегу Енисея поселках Епишино, Городище, Подтесово, Каменск, Рудиковка, Еркалово, Потапово и Высокогорское. Это 1065 домов, в которых проживают более 6,1 тысячи человек.
Работы осложняются тем, что энергетикам нужно восстановить полтора километра провода, оборванного над Енисеем. Об этом накануне сообщили в региональном главке МЧС по Красноярскому краю.
По данным местных спасателей, сейчас работы ведутся круглосуточно тремя аварийными бригадами местных энергетиков. Функционирование соцобъектов поддерживают семь дизельных электростанций. Из Хакасии и Кемеровской области везут еще 14 мобильных электростанций.
А в Тюменской области накануне густой смог снова окутал областной центр. Виной тому сильный ветер со стороны тайги.
За пять лет МЧС России значительно обновит свой северный авиапарк.
"Поступят девять вертолетов Ми-38 и четыре Ми-8. Они будут построены специально для полетов в условиях экстремально низких температур и смогут совершать посадки на морские суда, в том числе ледоколы новых типов. Первые поставки этих машин начнутся уже со следующего года", - сообщили накануне в пресс-службе МЧС.
На закупку вертолетов полярного базирования и первого спасательного дальнемагистрального лайнера правительство РФ выделило более 22 миллиардов рублей.
Учитывая, что Северный морской путь становится более оживленным и круглогодичным, МЧС должно иметь возможность максимально быстро добираться до мест ЧП. Пока же в труднодоступных районах Крайнего Севера возникают проблемы с оперативностью эвакуации и спасения.
С помощью четырех вертолетов Ми-8АМТШ-ВА создадут авиационные звенья в аварийно-спасательных центрах Архангельска и Мурманска. А вертолеты Ми-38ПС будут предназначены для создания авиационных звеньев в портах Сабетта, Диксон, Тикси, Певек и Анадырь.
А еще МЧС получит новые беспилотники "Летающее крыло", способные пролететь без посадки 250 километров. Первые образцы уже работают в бассейне реки Колыма.