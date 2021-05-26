Правда, здесь пожары ни при чем. Причина введения режима - техногенная авария на объектах электроэнергетики. Накануне местные жители восьми поселков района остались полностью без света.

При буксировке плавкрана по Енисею стрела зацепилась за линию электропередачи. В результате оборвались провода, и подача электричества прекратилась в расположенных на правом берегу Енисея поселках Епишино, Городище, Подтесово, Каменск, Рудиковка, Еркалово, Потапово и Высокогорское. Это 1065 домов, в которых проживают более 6,1 тысячи человек.

Работы осложняются тем, что энергетикам нужно восстановить полтора километра провода, оборванного над Енисеем. Об этом накануне сообщили в региональном главке МЧС по Красноярскому краю.

По данным местных спасателей, сейчас работы ведутся круглосуточно тремя аварийными бригадами местных энергетиков. Функционирование соцобъектов поддерживают семь дизельных электростанций. Из Хакасии и Кемеровской области везут еще 14 мобильных электростанций.

А в Тюменской области накануне густой смог снова окутал областной центр. Виной тому сильный ветер со стороны тайги.

Между тем

За пять лет МЧС России значительно обновит свой северный авиапарк.

"Поступят девять вертолетов Ми-38 и четыре Ми-8. Они будут построены специально для полетов в условиях экстремально низких температур и смогут совершать посадки на морские суда, в том числе ледоколы новых типов. Первые поставки этих машин начнутся уже со следующего года", - сообщили накануне в пресс-службе МЧС.

На закупку вертолетов полярного базирования и первого спасательного дальнемагистрального лайнера правительство РФ выделило более 22 миллиардов рублей.

Учитывая, что Северный морской путь становится более оживленным и круглогодичным, МЧС должно иметь возможность максимально быстро добираться до мест ЧП. Пока же в труднодоступных районах Крайнего Севера возникают проблемы с оперативностью эвакуации и спасения.

С помощью четырех вертолетов Ми-8АМТШ-ВА создадут авиационные звенья в аварийно-спасательных центрах Архангельска и Мурманска. А вертолеты Ми-38ПС будут предназначены для создания авиационных звеньев в портах Сабетта, Диксон, Тикси, Певек и Анадырь.

А еще МЧС получит новые беспилотники "Летающее крыло", способные пролететь без посадки 250 километров. Первые образцы уже работают в бассейне реки Колыма.