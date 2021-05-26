Суд начал рассматривать новое дело в отношении "ангарского маньяка"

Сегодня суд начал рассмотрение нового уголовного дела так называемого "ангарского маньяка" Михаила Попкова, ранее приговоренного к двум пожизненным срокам лишения свободы за десятки убийств. Причиной очередного расследования и судебного процесса стало признание экс-милиционера Попкова еще в двух убийствах, информирует ТАСС со ссылкой на городской суд Ангарска.

Серийный маньяк совершал злодеяния с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области. Убийцу задержали в 2012 году во Владивостоке.

Следователям удалось доказать причастность бывшего сотрудника правоохранительных органов, уволенного в 1998 году, к 81 убийству и трем покушениям.

Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, причиной серии преступлений была гомицидомания Попкова - непреодолимая склонность к совершению убийств. Она не считается симптомом психического расстройства.

В январе 2015-го маньяк был приговорен к пожизненному лишению свободы за 22 убийства. В 2018 году он получил второй пожизненный срок.

В 2020 году, по информации Следственного комитета, преступник сознался еще в двух убийствах. В связи с новым расследованием Попкова этапировали в Иркутскую область из Мордовии, где он отбывал срок.