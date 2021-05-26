Под занавес театрального сезона 2020-2021 года в Новосибирске прошел межрегиональный театральный фестиваль-конкурс "Ново-Сибирский транзит". Завтра профессиональное жюри назовет лучших режиссеров и актеров, а также представленные на конкурс постановки, которые увидели зрители за последние два года. Выбирать непросто: все театры-участники достойны высоких наград.

Фестиваль с 2010 года проводит драмтеатр "Красный факел" при поддержке правительства региона в рамках нацпроекта "Культура". Шестой по счету должен был состояться в прошлом году, но пандемия коронавируса помешала встретиться творческим коллективам драматических театров Сибири, Урала и Дальнего Востока на одной сцене. Тем ценнее то, что происходило в эти дни на театральных подмостках Новосибирска. Билеты были раскуплены задолго до его старта.

В этом году фестиваль посвятили юбилею первого полета человека в космос. На неделю Новосибирский академический драматический театр "Красный факел" превратился в "межпланетную космическую станцию". Как образно выразился директор "Красного факела" Александр Кулябин, каждый театр и есть планета, поэтому фестиваль - это парад планет.

На конкурс было подано более 140 заявок. В основную программу эксперты отобрали шестнадцать наиболее ярких и заметных постановок. Их представили театры из Екатеринбурга, Омска, Красноярска, Южно-Сахалинска, Тюмени, Норильска, Новокузнецка, Кургана, Якутска. Это русская классика, якутский эпос, современная драматургия и спектакли для детей.

Новосибирцы представили "золотомасочную" постановку "Идиот" театра "Старый дом", а также спектакли "Дети Солнца" ("Красный факел"), "Русский роман" и "Наводнение" ("Глобус").

В региональном министерстве культуры отметили, что фестиваль состоялся благодаря поддержке областного правительства, которое выделило на его проведение около 7,5 миллиона рублей, также фонды направили свои средства. В общей сложности финансирование проведения фестиваля составило около 17 миллионов рублей. Ведь речь идет о полноценных гастролях - с декорациями, костюмами. Все это дорого стоит.

- Каждая территория берет на себя ответственность за какой-то театральный фестиваль. Символ "Ново-Сибирского транзита" - колесо. И, как вы помните, фестиваль раньше проходил в разных городах. Но колесо однажды остановилось - в Новосибирске. И мы рады принимать у себя наших друзей, - отметила министр культуры региона Наталья Ярославцева.

А как у соседей?

В омском "Пятом театре" прошла премьера спектакля "Апрельский романс". Он посвящен подвигу омских медиков, спасших за годы войны десятки тысяч жизней.

Судьба главного героя пьесы, военного хирурга Хромова основана на фактах биографии врача омского госпиталя N1494 - нейрохирурга Бориса Виноградова.

Героинями спектакля стали четыре тяжелораненые девушки 18-25 лет. Они уже прошли через ад войны, но, еще не долечившись, снова рвутся на фронт. Госпиталь становится местом, где вершатся их судьбы.

Режиссер-постановщик спектакля Максим Кальсин дополнил сюжет документальными кадрами тех лет. Здесь не только война, но и мирный Омск с фонтанами, детьми, мороженицами. В фойе театра зрители смогут увидеть выставку с экспонатами военного госпиталя.

Подготовила Светлана Сибина, Омск