- Я уже машину выгнал на дорогу, жену позвал с домом попрощаться, - рассказывает отставной военный Александр Сергеевич. - А сам встал у калитки на колени и к Богу воззвал: "Всегда ты мне помогал, помоги и в этот раз!" И помог! Дом отстояли.

Огонь остановился буквально в десяти метрах от дома Александра Сергеевича и Веры Ивановны, сгорели только теплица и два улья с пчелами да чуть-чуть пламя лизнуло баню. Около десятка других домов на улице Высокуша уничтожены дотла. А всего в деревне Перелучи сгорели 20 домов и деревянная часовня XVIII века.

Искра, ветер, огонь

Отчего возник пожар, установят дознаватели. Но местные жители во всем винят администрацию. В тот день, 19 мая, был очень сильный ветер. Электрические провода раскачивались, касались друг друга и веток деревьев, которые уже стали выше столбов. Если бы их вовремя спиливали, такого бы не произошло. Тракторист Александр считает, что причиной могла стать искра, которая упала на заброшенный дом, а потом огонь в считаные минуты распространился почти по всей деревне.

Олег Макаров в Перелучах родился, но сейчас живет в Санкт-Петербурге, зато приезжает в родную деревню на все лето. В этом году привез приличную сумму - на жизнь, на ремонт. 200 тысяч рублей сгорели в огне, спасти успел только паспорт.

- Я с утра в огороде копался, потом вернулся в дом кофе выпить. Включил телевизор - а он не включается. Вышел посмотреть, в чем дело - ничего не заметил, - рассказывает 74-летний Олег Иванович. - А буквально через несколько минут увидел шлейф черного дыма, выскочил - и больше ничего даже сделать не успел.

Дом заслуженного строителя России Олега Макарова был на улице третьим от очага пожара. Спасти его от огня не удалось, но соседи смогли отстоять соседний дом - он еще строится на участке, который раньше тоже принадлежал семье Макаровых. Сейчас Олег Иванович живет в доме у сына - и не знает, что делать.

- Было бы мне хоть лет на десять поменьше, я бы занялся восстановлением, - говорит он грустно. - А сейчас и думать обо всем этом не хочется.

В МЧС, кстати, электротехническую версию возникновения пожара не поддерживают.

- Сейчас прорабатываем две основные версии. Это занесение источника открытого огня, что характерно для поджогов. И версия оставления источника зажигания малой мощности - типа окурка. То есть неосторожное обращение с огнем, - сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам Андрей Муромцев.

Причина - в бездействии

Вместе с Владимиром, который помогал спасать дом Макарова, мы подсчитали, что из 20 сгоревших домов только шесть принадлежат местным жителям. Дом самого Владимира тоже отстояли, хотя соседний уничтожен полностью.

- Там очень старенькая бабушка жила, к ней как раз в этот день сын приехал, - вспоминает мужчина, - он и помог выйти. Если бы не он, то, скорее всего, были бы жертвы.

Владимир благодарен пожарным, которые довольно быстро прибыли на место происшествия. Говорит, что еще пять минут - и полыхала бы вообще вся улица. Но основной причиной возгорания считает бездействие местных властей. Заброшенные дома, с которых начался пожар, давно стоило разобрать на дрова. Туда часто залезали дети, а это опасно. И даже если у построек есть хозяева, надо было их разыскать и заставить содержать свою собственность в порядке. А теперь-то что уж...

Давно - это сколько?

В таком массовом пожаре без пострадавших - физически - обошлось только чудом. Материальный и моральный ущерб еще только предстоит подсчитать. "Воры хоть крышу оставят", - сокрушаются погорельцы. Большинство из них дачники. Тем, кто остался буквально на улице, местные власти уже постарались оказать помощь - расселили в пустующих квартирах, для одной семьи даже нашли дом в соседней деревне, который можно будет перевезти и поставить на прежнем месте. А вот что делать тем, кто прописан за пределами Новгородской области, пока неясно. Губернатор Андрей Никитин пообещал, что подобные ситуации, если люди давно живут в Перелучах, будут разбираться в индивидуальном порядке. Но что значит давно?

- Четыре года назад я продала квартиру в Петербурге и купила здесь дом, - рассказывает Нина, - живу круглый год. На лето внуки приезжают, у меня их шестеро. Теперь деваться некуда... Я выскочила в шортах и маечке. Пока спасала животных, не успела взять практически ничего. Сейчас нам помогли одеждой и продуктами, эту помощь раздавали в школе.

Сейчас пенсионерка живет у дочери, у нее в Перелучах свой дом, огонь до него не дотянулся. Но говорит, что это временная мера. Там трое детей и муж-инвалид без обеих ног, лишнего места нет. Тем более что сама женщина уже много лет подбирает брошенных животных, лечит их, ищет новый дом или оставляет у себя. Мы разговорились на пожарище, когда она искала котенка, сумевшего спастись. Три щенка, напуганные огнем, забились под крыльцо и погибли. В загоне, обнесенном сеткой-рабицей, остались 26 кур. Двух собак Нина спустила с цепи и тем спасла. Сейчас вся эта живность тоже живет на участке дочери Нины. Куда податься зимой, женщина просто не знает.

Фото: Сергей Николаев / РГ

Близко к сердцу

Когда мы подъехали, из школы вышла семейная пара с большими сумками. Местная администрация нашла всем временное жилье, хотя три ночи люди провели в пришкольном интернате. Сейчас все обеспечены продуктами, одеждой на первое время. Тем, кто захочет восстановить огород, найдут картошку, семена, рассаду. На сайте администрации Боровичского района указаны реквизиты для помощи погорельцам и уточнение, что "на сегодняшний день есть необходимость в мебели и бытовой технике".

Перелучи входят в состав Опеченского сельского поселения, поэтому помощь принимают в перелучской школе, в Доме культуры села Опеченский Посад, в Молодежном центре в Боровичах.

- Я не думала, что люди так откликнутся на чужую беду, - говорит заместитель главы администрации поселения Лидия Сигова, - это трогает прямо до слез. Все звонят, все предлагают, в Петербурге наши земляки машину собрали. Перелучи - моя родная деревня, поэтому я все так близко к сердцу приняла.

"Без внимания никто не останется", - обещают чиновники. И говорят, что готовы помогать, сколько потребуется. Одной женщине за два часа восстановили все документы. Местный фермер поделился запасами капусты и морковки, кто-то приносит тушенку, кто-то вещи. А пожарным во время тушения местные жители покупали и привозили питьевую воду.