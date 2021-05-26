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26.05.2021 17:23
Рубрика: Культура

В Ленобласти представят ораторию о жизни Александра Невского

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Может ли оркестр звучать соло? Для художественного руководителя и главного дирижера Симфонического оркестра Ленинградской области Михаила Голикова ответ очевиден: его коллектив музыкантов так и называется: СОЛО. Задачи на это лето - грандиозный open-air "Дым над водой", премьера к 800-летнему юбилею Александра Невского, хоровой фестиваль в Ивангородской крепости - совершенно невозможно реализовать в одиночку, то есть соло. О творческой дружбе с самыми знаменитыми музыкантами мира и совместных проектах Михаил Голиков рассказал на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты".
Фото: Наталья Онищенко/РГ Фото: Наталья Онищенко/РГ
Фото: Наталья Онищенко/РГ

Михаил, почему уже хорошо известный в нашей стране и за рубежом оркестр "Таврический" вдруг превратился в СОЛО?

Михаил Голиков: Ничто никуда не ушло. Остался оркестр "Таврический" и появился Симфонический оркестр Ленинградской области (СОЛО), сегодня это два отдельных коллектива.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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Когда-то мы создавали капеллу "Таврическая" при Таврическом дворце, чтобы возродить музыкальные традиции, заложенные графом Потемкиным и утраченные после его смерти. Но история никогда не повторяется буквально, поэтому при капелле появился оркестр, который пошел отдельным путем и который существует уже 12-й год. А четыре года назад мы получили приглашение от губернатора Александра Дрозденко стать государственным оркестром Ленинградской области, и с 2017 года оркестр "Таврический" сделался своеобразным локомотивом для СОЛО.

Для меня эта аббревиатура - очень важный посыл, потому что "соло" - это не обязательно "в одиночку". Оркестр "Таврический" продолжает существовать как историческое музыкальное наследие и как коллектив, у которого всегда было свое лицо и свои задачи. У нас есть проекты, связанные с историческими реконструкциями жизни Таврического дворца, есть желание продолжать собирать музыкантов со всего мира и нести международную миссию: помогать людям пристальнее взглянуть на историю. Тем более что после событий 2014 года в Крыму название "Таврический" получило особое звучание. То есть сегодня каждый из коллективов идет своим путем. Новую ставку мы сделали на молодых музыкантов - средний возраст участников СОЛО составляет 23-24 года.

Фестиваль в Приоратском парке Гатчины получил название по культовой рок-композиции Smoke on the water. Ее авторов из Deep Purple приглашаете?

Михаил Голиков: Каждый год они рвутся к нам в гости. По сути, мы придумали этот фестиваль сообща - хотя и дистанционно - и вместе с Яном Пейсом положили в основу мысль о том, что все современные музыкальные жанры вышли из классики. В смешении аудиторий он видит огромный потенциал и страстно мечтает приехать, но каждый год что-то мешает. Например, в год первого фестиваля у них был юбилейный тур, а в прошлом году помешала пандемия. Но они все время присылают видео, исполняют, к примеру, Smoke on the water на бутылках. На чем сыграют в этом году - сюрприз.

"Дым над водой" мы планируем провести 7-8 августа. Уже договорились с Вячеславом Бутусовым, который выступит у нас вместе с симфоническим оркестром, представит новые песни и исполнит любимые. Имена предполагаемых иностранных участников пока не буду называть, но скажу, что это топовые музыканты и они с большим интересом смотрят на возможный приезд. Не скрою, кстати, что многие думают о том, чтобы во время визита на фестиваль заодно и привиться, и очень рассчитывают, что к этому времени появится однокомпонентная вакцина.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Концепция фестиваля сохраняется - "от классики до рока"?

Михаил Голиков: Это будет большой двухдневный музыкальный пир, в котором найдется место всем жанрам внутри этого удивительного маршрута. Я думаю, что часть программы будет обязательно посвящена юбилею Ленинградского рок-клуба - без этого никак нельзя обойтись. Кроме того, Гатчину уже можно поздравить с новым статусом столицы Ленинградской области, и думаю, что мы эту тему тоже обязательно обыграем - во всех смыслах. Хочется, чтобы гости фестиваля почувствовали, что Гатчина - очень красивый, уютный, гостеприимный город, и он ничуть не уступает более известным Пушкину и Петергофу.

Вы также готовите большой хоровой праздник в Ивангородской крепости…

Михаил Голиков: Проект, который мы начали в 2020-м, пандемийном году, все-таки состоялся и позволил мне смело считать, что никакой коронавирус нам не страшен. Мы ведем свою линию привлечения внимания к культурным ценностям Северо-Запада и нашей страны в целом, соединяя их с историей страны. Такой акцией стал фестиваль в Ивангороде, и в этом году он обязательно продолжится.

Я очень надеюсь, что ко времени проведения нашего двухдневного марафона оперного искусства в Ивангородской крепости появится новая большая сцена, эта покупка уже запланирована. Прямо вижу эту картину: несколько тысяч поющих человек на древних стенах. А в будущем она станет новой точкой притяжения для туристов, а не просто видом из окна для тех, кто едет в Эстонию.

В соседней Нарвской крепости тоже стараются проводить музыкальные мероприятия. Нет ли желания объединиться?

Михаил Голиков: Очень надеюсь, что такое объединение состоится и мы проведем красивый антифонный концерт. С двух берегов реки Наровы будут звучать хоры. Чтобы мост Дружбы заработал снова - и не только в прямом смысле (мост через границу России и Эстонии. - прим. ред.) - для этого и был придуман наш фестиваль. Он об огромной истории культуры, а Ивангородской крепости в этом году исполняется 529 лет.

В первый день фестиваля прозвучит опера "Иоланта", а во второй день запланирован гала-концерт, и я очень надеюсь, что в нем примут участие коллективы наших самых близких прибалтийских соседей. К примеру, я давно дружу с хором мальчиков Домского собора в Риге и знаю, что и они сами очень ждут этой возможности пересечь границу, возможности выступить.

Также мы приглашаем с десяток коллективов из Петербурга и Ленобласти, ведем переговоры еще с пятью коллективами Северо-Запада, в том числе из Сыктывкара, Петрозаводска, Архангельска. Хоровое искусство среди многих других видов искусства - самое объединяющее, потому что поют практически все, и одновременно оно учит нас слышать то, что происходит рядом.

Продолжая тему истории: вы будете принимать участие в праздновании 800-летия Александра Невского?

Михаил Голиков: Специально к юбилею мы вместе с композитором Муратом Кабардоковым, народным артистом Кабардино-Балкарии, создали ораторию. Общество воспринимает личность Александра Невского в первую очередь как "воина - героя - победителя". Значительную роль в этом сыграли фильм Сергея Эйзенштейна и звучащая в нем музыка Прокофьева. При этом вы не найдете ни одного другого музыкального сочинения, посвященного Александру Невскому. Это удивительно, но это так - и мы решили исправить ситуацию.

Моя роль сводилась к консультациям, так как Мурат поставил перед собой задачу средствами симфонического оркестра и хора рассказать о жизни князя Александра Ярославича. Который, к примеру, обладал исключительным ораторским мастерством - известно о его ораторских поединках. А еще весьма интересовался сельским хозяйством и устройством быта, созданием "правильного" крестьянства - и нам очень хочется создать новый художественный образ. Премьеру планируется представить в июле в рамках фестиваля, посвященного 800-летию Александра Невского, на разных площадках, в том числе в крепости Копорье и в Старой Ладоге, в Тихвинском монастыре, которые связаны с биографией князя, а также в Ивангороде на хоровом фестивале в августе.

В этом году вы принимали участие в "Тотальном диктанте" как чтец текста - организаторы называют эту роль "диктатор". И как вам в роли диктатора?

Фото: Максим Коротченко
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Михаил Голиков: Дирижер - всегда диктатор. Каким образом он переносит свою волю в оркестр - это уже дело другое. Поэтому для меня в этой роли нет ничего нового, но я с большой радостью откликнулся на предложение "Тотального диктанта". Связь музыки и литературы неразрывна. У нас есть несколько совместных проектов с РНБ, мы начали во Дворце искусств Ленинградской области цикл "Музыкальные чтения", открыв его заново для жителей города и области.

Людям искусства принято задавать вопрос о творческих планах. Но вы, кажется, рассказали обо всех ближайших?

Михаил Голиков: Далеко не обо всех. Например, я очень хочу, чтобы этот год ознаменовался созданием нового джазового фестиваля в Ленинградской области. В его основу ляжет мое давнее знакомство с потрясающим музыкантом Даниилом Крамером. Мы договорились, что у нас будет симфоджаз - это очень интересное направление, и планируем приглашать на него музыкантов со всего мира. Скорее всего, полноценную программу развернем уже в следующем году, но небольшой пролог намерены сделать летом в усадьбе Марьино под Тосно. Еще у нас есть проект "В рабочий полдень" - концерты на предприятиях. Мы не ждем, что закончится коронавирус, а просто делаем.

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