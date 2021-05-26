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26.05.2021 23:24
Рубрика: Экономика

Башня над облаками

В Санкт-Петербурге предложили построить 703-метровый небоскреб "Лахта-2"
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8466)
В Северной столице анонсировано строительство нового небоскреба-гиганта. Инициатором его создания выступила компания "Газпром", которая возвела на берегу Финского залива знаменитый "Лахта Центр". Новое здание должно быть еще выше.
"Лахта-2" изменит небесную линию Петербурга. Здесь запрещено строить дома выше 40 метров Фото: Управление информации ПАО "Газпром" "Лахта-2" изменит небесную линию Петербурга. Здесь запрещено строить дома выше 40 метров Фото: Управление информации ПАО "Газпром"
"Лахта-2" изменит небесную линию Петербурга. Здесь запрещено строить дома выше 40 метров Фото: Управление информации ПАО "Газпром"

Сенсационное заявление прозвучало на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и "Газпромом". Там же была представлена концепция небоскреба.

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Заявленная высота - 703 метра. Это отсылка к дате основания города - 1703 году. Высота уже построенного "Лахта Центра" составляет 462 метра. И сейчас это самый масштабный российский небоскреб страны. "Лахта-2" претендует, чтобы попасть в число высочайших зданий мира. Сейчас в этом рейтинге первое место занимает небоскреб "Бурдж-Халива" в Дубае высотой 828 метров. На втором месте оказалась 634-метровая башня в Токио.

В законодательстве Санкт-Петербурга есть ограничения, которые не позволят просто так взять и построить новый небоскреб

Предполагается, что новый небоскреб появится в Финском заливе в непосредственной близости от имеющегося "Лахта Центра" и создаст единый футуристичный ансамбль Приморского района Петербурга. Здание, если судить по обнародованной визуализации, должно стоять на острове. Но таких островов вблизи "Лахта Центра" нет. Единственный вариант - намыв, тем более что у Петербурга есть опыт строительства на таких территориях.

"Думаю, мотив возведения второй башни заключается в желании достигнуть эффекта синергии, - говорит глава архитектурного бюро A61 Дмитрий Морозов. - Создать новую точку роста на севере города, сформировав полифункциональный деловой и общественный кластер, имиджевый проект для бизнес-климата региона. Ведь один небоскреб хоть и смотрится эффектно, но несколько обособлен на фоне окружения".

По словам Морозова, многие визуальные решения еще могут быть в значительной степени скорректированы в ходе более детальной проработки проекта, дискуссии между инвестором, городом и жителями. И при учете множества факторов. "Анализ представленной модели здания на данном этапе не был бы корректным, так как это в большей степени визуальный манифест", - уточнил Морозов.

В том, что "Лахта-2" на этом этапе пока больше манифест, чем концепция, солидарен и заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов. "Обнародованные изображения башни - это попытка перебить повестку, - поясняет он. - Сейчас в Санкт-Петербурге обсуждается судьба Охтинского мыса, участка, который находится в ведении "Газпрома".

Градозащитное сообщество поддерживает поручение президента и предлагает объявить эту территорию заповедником. "Собственник анонсировал строительство делового комплекса, вопрос будет решаться в суде", - говорит Кононов.

По словам эксперта, сейчас в городском законодательстве есть ряд ограничений, которые не дадут так просто взять и построить новую башню.

Например, в Санкт-Петербурге действует высотный регламент, запрещающий строительство зданий в городской черте выше 40 метров. Для доминант сделано исключение - 75 метров. Нормативных оснований для строительства 700-метровой башни в городском законодательстве нет, уверяет Александр Кононов. "Когда строили "Лахта Центр", в городе специально для этого объекта была изменена нормативная база, - напомнил Кононов. - Но с тех пор законодательство изменилось. И сейчас такой алгоритм невозможен. Более того, не анонсировано никаких публичных слушаний или обсуждений проекта".

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В связи с высокой степенью неопределенности Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, другие градозащитные организации пока не делали официальных заявлений по поводу "Лахты-2".

Но мы помним, что строительство первой вызывало неоднозначную реакцию. Часть горожан его приняли, другие - были резко против. И уже очевидно: если новый небоскреб появится, то изменит не только Приморский район, но и повлияет на знаменитую небесную линию исторического центра.

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