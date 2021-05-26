Это событие лишь внешне кажется малозаметным, но на самом деле знаменует переворот в общественном сознании: тем, кого раньше пытались забыть, теперь ставят памятники и идут с их портретами в рядах "Бессмертного полка". История все расставила по местам.

Награда Российской империи

При подготовке материала я с удивлением обнаружил, что мой собственный прадед - казак Нестор Хижний - служил в соседнем полку с Виссарионом Хадиковым. Поражает, конечно, не это, а то, насколько судьбы двух разных людей оказались схожи. Оба служили в боевых частях, сформированных из коренных жителей Северного Кавказа. Оба четырежды награждены Георгиевскими крестами за беспримерную храбрость в бою. Оба сражались в Гражданскую войну, были репрессированы и полностью реабилитированы спустя полвека. Их судьбы далеко не единичны и могут стать символом целого поколения людей - едва не забытого потомками, едва не вычеркнутого из учебников истории.

Чтобы понять все значение ордена Святого Георгия, которым были награждены Виссарион Хадиков и Нестор Хижний, стоит отметить, что за всю 149-летнюю историю существования награды (учреждена Екатериной Великой в 1769 году) полными кавалерами четырех степеней Георгиевского креста стали лишь около двух тысяч человек.

История горца

Виссарион Хадиков был призван на военную службу в 1911 году, а в 1914-м в составе Кавказской туземной конной дивизии (известна как "Дикая дивизия", одна из самых сильных частей императорской армии) геройски сражался на фронтах Первой мировой.

По свидетельствам современников, Хадиков был беспримерным наездником и великолепным стрелком-снайпером. Например, во время джигитовки, когда жеребец несся на полном скаку, умел стрелять из-под брюха лошади и метко попадать в цель!

- В семейной летописи есть такой факт, - рассказывает один из потомков героя Первой мировой Азамат Хадиков (он человек в республике известный - с 2003 по 2014 год занимал пост заместителя председателя парламента Северной Осетии). - Виссарион как-то оказался в соседнем казачьем полку, где ему показали великолепного жеребца, которого, однако, никому не удавалось объездить. Очень дикий и строптивый конь, любого наездника сбрасывал. Но Виссариону удалось его оседлать и объездить. Целый час бился, но в итоге покорил лошадь. За это получил благодарность от казачьего генерала.

Виссарион Хадиков в 1940 году, совершив дерзкий побег из ссылки в Казахстане, тайком, через полстраны, пешком, вернулся в Осетию

Известен и другой случай из жизни Хадикова - уже при участии в боевых действиях. Однажды потребовалось остановить продвижение немецкой дивизии, состоящей из трех полков. Ее расположение на фронте было таким: первый полк - атакующий, следом за ним штаб и далее еще две части. Пока русские войска во время боя связали силы передового полка немцев, конная сотня под командованием Хадикова совершила дерзкий маневр и атаковала штаб, находившийся между первым и вторым полком. Германских офицеров взяли в плен, а связь нарушили... В итоге дальнейшее продвижение дивизии удалось сорвать. Это дало передышку нашим войскам и позволило подтянуть резервы. За успешное проведение смелой операции Хадиков был награжден одним из четырех орденов Святого Георгия.

Казак Нестор Хижний погиб, сражаясь с фашистами, в штрафбате. Фото: Из семейного архива Данилейко

С фронта Виссарион вернулся с двенадцатью ранениями и выступил на стороне новой тогда власти рабочих и крестьян. В 1917-1920 годах командовал в Северной Осетии отрядом по борьбе с бандитизмом. А затем был направлен в Туркменистан, где продолжалась война с басмачами, и обучал там стрельбе и джигитовке молодых красноармейцев.

Несмотря на все свои заслуги, в марте 1933 года Виссарион Хадиков был репрессирован и сослан в Казахстан. Однако в 1940-м он с двумя товарищами совершил дерзкий побег и тайком, в обход Каспийского моря, через полстраны, пешком, вернулся в Осетию. По пути беглецу пришлось вытерпеть много лишений, скрываться, но на Родину он все-таки добрался. В своем доме он побыл лишь два дня, а на третий умер. Было ему всего лишь 50 лет. Оказалось, что в лагере, где отбывал ссылку, он заболел туберкулезом. Похоронен в родном селе Ольгинском. Спустя 81 год по инициативе общественного совета фамилии Хадиковых здесь открыли его бюст, стремясь вырвать героическую личность предка из забвения и сохранить память о нем для потомков.

Жизнь казака

Нестор Хижний, кубанский казак, успел отвоевать и в Первую мировую, и в Гражданскую. Был репрессирован, а затем добровольцем ушел на фронт, когда началась Великая Отечественная война. Погиб, сражаясь в штрафном батальоне.

Родился Нестор Хижний в станице Чепигинской и почти все время жил там, успев наладить крепкое казачье хозяйство. В 1914 году, когда началась Первая мировая, оставил молодую жену Ксению и отправился на фронт в составе 10-го пластунского казачьего батальона. Пластуны тогда были своего рода армейским "спецназом". Воевал Нестор геройски, к 1917 году стал кавалером четырех орденов Святого Георгия.

Однако Октябрьскую революцию и новую власть зажиточный казак не принял - ему было что терять: добротный дом и большой надел земли в станице. Свое хозяйство он создал упорным трудом и не понаслышке знал, почем крестьянский хлеб. В Гражданскую сражался на стороне Белого движения. Затем вернулся в родные места. В 1933 году был репрессирован и приговорен к 10 годам лагерей.

К 1941 году он отбыл уже восемь лет из назначенного срока, однако, когда узнал о нападении Германии на СССР, написал заявление с просьбой отправить на фронт. Ситуация на фронтах тогда была критическая, людей не хватало... Но, учитывая прошлое белого офицера, кубанца записали в штрафной батальон.

"Штрафников", как известно, направляли на самые опасные участки фронта, а потери в этих частях доходили до 100 процентов личного состава. После боя батальоны иногда сохранялись лишь на бумаге, а солдат и офицеров приходилось полностью набирать заново. Хижний, по всей видимости, воевать умел: сказывался прошлый боевой опыт. В штрафбате, где выжить было практически невозможно, он сражался больше года (!) и погиб в 1942-м, защищая свою Родину, которую любил, несмотря ни на что.

Реабилитировали Нестора Хижнего посмертно в 1990 году, сняв с него все обвинения.

...О чем думал Виссарион Хадиков, совершая побег из ссылки? Какие мысли были у Нестора Хижнего перед первым боем в штрафбате? Уж точно не о том, что спустя почти 80 лет после их смерти потомки будут ставить им памятники и переосмысливать каждый их шаг. Тут уж, действительно, как в песне: "...мгновенья раздают кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие...".

Мнение

Игорь Васильев, кубанский писатель, кандидат исторических наук:

- В нашей стране Первая мировая война оказалась в тени последующих масштабных исторических событий: революции и Гражданской войны. Некоторые известные военачальники того времени, такие как, например, Корнилов, Деникин и Колчак, воспринимаются именно в контексте гражданского противостояния. Хотя они ярко проявили себя уже во время Первой мировой.

Других, действительно, сейчас помнят в основном только специалисты и увлеченные любители. Что уж говорить о судьбах младших офицеров или рядовых! Тем более что многие из них позже были репрессированы и считались врагами народа. О них долгие годы старались лишний раз не вспоминать. Но их жизнь зачастую была ярким примером героизма и беззаветного служения Отечеству.

Кстати

Известный герой Гражданской войны Василий Чапаев имел три Георгиевских креста, которые заслужил, сражаясь еще на фронтах Первой мировой. Полным кавалером четырех степеней ордена Святого Георгия являлся Семен Буденный.

Будущие легендарные полководцы, а в 1917 году - унтер-офицеры, Георгий Жуков и Константин Рокоссовский имели каждый по два ордена Святого Георгия, которые также получили за подвиги в Первую мировую.