Как бы мы скептически ни относились к фразе "земля круглая", жизнь преподносит удивительные факты ее правоты. И эта кубанская история тоже доказывает, что подлость, в какие бы одежды ее ни рядили, неминуемо заставит заплатить за нее.

Двух полковников кубанского главка МВД Владимира Бараковского и Дмитрия Фролова пять с половиной лет назад свела не дружба и не служба в полиции, а ситуация в Новороссийске. В декабре 2015 года Владимир Бараковский возглавил городское УМВД. Дмитрий Фролов тоже выходец из новороссийской полиции. Отсюда он пошел на повышение, став замначальника ОРЧ управления собственной безопасности главка.

И так их взаимоотношения закрутили, что спустя два года после назначения Бараковского на должность начальника полиции портового города именно Фролов стал инициатором его увольнения с формулировкой в приказе "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел". А затем приложил немало сил для уголовного преследования коллеги. Но это не сломало Бараковского, который сейчас пытается восстановиться на службе. Какие же интересы преследовали полковники? И почему за этим процессом без преувеличения следит вся кубанская полицейская рать? В этом попыталась разобраться корреспондент "РГ".

Неожиданное увольнение полковника Бараковского вызвало резонанс. Он имел безупречную репутацию. А в главке за то, что для наведения порядка его назначали в проблемные отделы полиции, Бараковского в шутку называли "конкурсным управляющим". За 30 лет работы в системе МВД Владимир Максимович сменил семь мест. Начинал в Новопокровском районе, где родился и вырос, откуда ушел в армию. После службы его пригласили в милицию. Здесь прошел путь от рядового сотрудника до начальника отдела, который вывел в число лучших на Кубани.

- Он пользовался авторитетом не только у своих подчиненных, но и у всех жителей, - рассказывает писатель-краевед Иван Бойко. - Я хорошо знал Володиного отца, Максима Алексеевича, фронтовика, дошедшего до Берлина. Лично я считаю, что главное качество Владимира - честность. Таких людей встретишь нечасто, поэтому они так востребованы.

Новопокровский райотдел Бараковский возглавлял дважды. И всякий раз, когда получал новое назначение, земляки провожали его с наказом: "Максимыч, возвращайся домой". Он всегда стремился жить по принципу "где родился, там и пригодился", поэтому обещал людям непременно вернуться в любимую Покровку. Но только в свободное от службы время. И оставив отчий дом и семью, отправлялся ловить бандитов и наводить порядок в Славянск-на-Кубани, в Геленджик и Абинск.

В 2012 году руководство главка дало конкурсному управляющему передышку, вернув на должность начальника отдела МВД по Новопокровскому району. Однако спустя два года его опять бросили, что называется, на прорыв - сначала в Тихорецк, а потом в Новороссийск. И везде полковнику удавалось сплотить коллектив и поменять все к лучшему. Так произошло и в Новороссийске, хотя здесь он практически сразу столкнулся с противодействием. Нет, не бандитов, а вышестоящих коллег. Сам Владимир Бараковский в разговоре с корреспондентом "РГ" об этом рассказывает так:

- Буквально на третий день после назначения в Новороссийск приехал Дмитрий Фролов. Зашел в кабинет, сказал, чтобы дал указание подчиненным "не лезть в игорный бизнес". Мол, там наши люди, сами с ними разберемся. Сначала думал, что коллега просто проверяет мою реакцию на откровенную провокацию. Но оказалось, это было "деловым предложением". За ним последовали другие - по поводу выемки песка, торговли контрафактным алкоголем, контроля за работой подпольных казино. Пытался уговорить, чтобы согласился с назначением их кандидатур на определенные должности. Когда стало понятно, что со мной договориться не удастся, начались реальные провокации. Люди Фролова подсылали ходоков со взятками, устраивали разные "подставы": все оказалось тщетным. А так как я им сильно мешал, то они зашли с другой стороны, стали кричать "держите вора"... Создали комиссию, проверку организовали на предмет использования служебного транспорта в личных целях. Якобы когда ездил в Новопокровский район к семье, то заправлял машину за казенные деньги. Хотя я не только заправлял, но и ремонтировал машину за счет фермерского хозяйства супруги. В материалах проверки - сплошной абсурд: дописались до того, что моей служебной машиной пользовался... покойный отец, ушедший из жизни еще в 2004 году. Подобного "компромата" - от подложных путевок до очевидной клеветы - 52 страницы. Можно лишь изумляться, как материалы этой "проверки" могли стать основанием для издания приказа о моем увольнении?

И действительно, как? Ведь за период службы в органах внутренних дел Владимир Бараковский поощрялся 60 раз. Его заслуги в борьбе с преступностью отмечены медалью "За безупречную службу", двумя медалями "За отличие в службе", нагрудным знаком "Отличник милиции" и другими ведомственными знаками отличия. Как же все это можно было перечеркнуть по банальному навету? Но на Кубани перечеркнули. 19 июля 2018 года приказ об увольнении подписал в то время начальник ГУ МВД по Краснодарскому краю генерал-лейтенант полиции Владимир Виневский. И хотя Бараковский в это время находился на больничном в связи с полученной во время службы травмой, это не смутило ни начальника главка, ни его коллег, состряпавших более чем странный приказ.

За этой историей кубанские полицейские следят не случайно. По ней они будут судить, как жить и работать дальше

Но этого показалось мало. Чтобы не дать строптивому полковнику восстановиться на службе, в отношении него возбудили уголовное дело. Основанием стали результаты все той же проверки об использовании служебного транспорта в личных целях. Сразу скажем, что в ходе проведенной уже в рамках уголовного дела проверки эти факты не подтвердились, и дело прекратили по реабилитирующим основаниям. Однако следом с подачи, как выясняется, того же Фролова, который целенаправленно вводил в заблуждение сотрудников СК, возбудили второе уголовное дело - по тем же основаниям, но уже по другой статье. Рассказывают, что особист очень просил следователей (а их сменилось пятеро) довести дело до суда, но и на этот раз усилия оказались тщетными.

Изучая документы, разговаривая с полицейскими чинами, я хотела понять: а чего же, собственно, добивался полковник Фролов? Может быть, он кристально честный? Однако всякий раз натыкалась на его черные дела. Они, кстати, сразу всплывают в интернете, как только набираешь его данные. Читаешь информацию, слушаешь рассказы жителей приморского города и понимаешь, что в Новороссийске Дмитрий Фролов - личность известная, но неуважаемая. Во времена службы в здешнем отделе полиции не раз попадался на неприглядных, скажем мягко, деяниях. Его подчиненные "крышевали" продажу контрафактного алкоголя, работу подпольных казино, незаконную выемку песка, а также другой нелегальный и доходный бизнес.

В народе шла дурная молва о людях в погонах, а местный отдел полиции скатился вниз практически по всем показателям. Только вот его почему-то не "задвинули" по-тихому, наоборот, пошел на повышение. Получил солидный пост аж в управлении собственной безопасности краевого главка МВД. После чего, по рассказам коллег, продолжил заниматься привычным делом еще с большим "рвением", теперь уже в масштабах всей Кубани. Рассказывают, что Фролов сломал судьбы десяткам сослуживцев, заставляя их организовывать поборы.

Кстати, о его участии в систематических вымогательствах на посту ДПС "Успенский" "РГ" в свое время подробно писала ("Постовые с большой дороги" от 04.03.2020 года и "Бриллиантовый шлагбаум" от 18.03.2020 года). Напомним, речь в этих материалах идет о том, как группа полицейских на трассе "Кавказ" зарабатывала на водителях, которые проезжали через пост ДПС "Успенский" на границе Кубани и Ставропольского края. Как выяснили следователи, "деньги полицейские получали "за непривлечение к ответственности лиц по выявленным уголовно наказуемым деяниям и административным правонарушениям". Также взятки брались за беспрепятственный проезд через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию". То есть мздоимцы "крышевали" провоз левого алкоголя, который затем расползался по всей стране. Полицейские действовали по разработанной схеме: четыре смены сотрудников стационарного поста ДПС должны были систематически брать взятки и в конце дежурства передавать их руководителям подразделений. Для каждой смены имелся минимальный "тариф", который с 2016 года вырос вдвое. По данным следствия, за четыре года только на этом посту было собрано взяток на 50 миллионов рублей.

Резонансное уголовное дело приняли к производству сотрудники ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. Сначала они взяли местных "оборотней в погонах", следом начались аресты в Краснодаре. Всем предъявили обвинение по статьям УК РФ ("Создание преступного сообщества" и "Получение взятки в особо крупном размере".) Среди задержанных оказались несколько высокопоставленных полицейских, и в том числе тот самый... полковник Дмитрий Фролов.

Произошла история весной прошлого года. Отразилось ли это как-то на судьбе полковника Бараковского? Да по сути никак. Закрыли лишь состряпанное на него второе уголовное дело. Но его иск по отмене результатов все той же проверки, положенной в основу приказа об увольнении, в крае отклонили две судебные инстанции. Дело сейчас находится в 4-м Кассационном суде. И что особенно интересно: из разговоров и документов видно, что прямую заинтересованность в увольнении полковника Бараковского проявили сотрудники УСБ, проводившие якобы служебную проверку.

Теперь трое из них вместе с Дмитрием Фроловым второй год находятся под стражей. А еще несколько человек, в том числе бывший начальник УСБ краевого главка МВД Андрей Бондарев, были уволены из органов МВД в связи с утратой доверия. Но их вымыслы и клевета продолжают ломать судьбу хорошего человека. И никто почему-то не желает вернуть резонансное дело на новое рассмотрение, поднять материалы проверки и вникнуть, наконец, в их суть.

За этой историей кубанские полицейские следят не случайно. По ней они будут судить, как жить и работать дальше. И каких правил надо придерживаться. "РГ" будет следить за развитием событий.