Ростовчанин выиграл престижный музыкальный конкурс

Ростовчанин Сергей Давыдченко и москвич Петр Акулов стали обладателями Гран-при Третьего международного конкурса Grand Piano Competition, художественным руководителем которого является Денис Мацуев.

Приз конкурса - рояль YamahaСЗХ стоимостью 2 миллиона 800 тысяч рублей. Жюри не смогло выбрать лучшего из двух юношей, поэтому роскошные инструменты получат оба пианиста. Такой рояль в кустах не найдешь, но шестнадцатилетний Сергей Давыдченко, его счастливый владелец, оказался в весьма затруднительном положении - рояль есть, а привезти его некуда.

О том, как воспитать настоящего гранда в мире музыки и не позволить быту победить талант, мы поговорили с профессором Ростовской консерватории имени Рахманинова Сергеем Осипенко, педагогом юного лауреата Grand Piano.

Сергей Иванович, о вас говорят, будто вы "печете лауреатов как пирожки". Есть особый рецепт?

Сергей Осипенко: Нет, ну я же не пекарня. У меня действительно много знаменитых учеников, но это не конвейер, к каждому нужен особый подход. Стартовые условия у всех разные: кто-то из музыкальной семьи с большими традициями, на него работает генетика, да еще из крупного города, где возможностей для развития больше. А у кого-то ничего этого нет, но он самородок. И, поверьте, если уж Господь поцеловал в макушку, мы не упустим талант. Сережа Давыдченко из ставропольской станицы, он первый музыкант в семье. На занятия ездил в Минводы в музыкальный колледж имени Сафонова. 30 километров на автобусе в одну сторону. Педагог Татьяна Борисовна Левадная приметила его очень рано, у него абсолютный слух. Нередко детские педагоги пытаются полностью "выжать" ученика, ведь его победы - преференции учителю. Но Татьяна Борисовна, заложив фундамент, посчитала нужным передать Сережу мне. Редкий случай. Он занимается у меня с 12 лет.

Большая конкуренция была на Grand Piano?

Сергей Осипенко: Колоссальная! В Москве играли 14 отобранных со всего мира человек, лучшие из лучших. Сережа Давыдченко был единственным музыкантом из провинции. Об интересе к конкурсу говорит хотя бы количество просмотров на medici.tv, где он транслировался. Миллион заходов из 92 стран. Значимость призов сравнима с конкурсом Чайковского. Я не только о рояле, но и о сертификатах на концерты, записях с крупнейшими дирижерами, сольных программах, которые предстоят лауреатам. Это уже третий конкурс, который благодаря Денису Мацуеву стал не музыкальным междусобойчиком, а всемирным действом. Мацуев поддерживает молодых, а сказать, что он помогает Сереже, это ничего не сказать. Теперь мой ученик будет готовиться к конкурсу Чайковского, который состоится через два года. Никогда музыканты из периферии в нем не были представлены.

Музыканту нужны особые условия для подготовки. А Сереже даже некуда привезти призовой рояль, это правда?

Сергей Осипенко: Когда они с мамой переехали в Ростов, чтобы учиться в колледже при консерватории, им дали комнату в общежитии - 8 метров. Со временем жилищные условия улучшили, теперь они крутятся уже на 12 метрах. Вы только представьте, в комнате помещаются стол, двухъярусная кровать (пианист спит на втором ярусе) и фортепиано. Кстати, пианино ему подарил губернатор Ставропольского края. Прежний инструмент погубил весенний паводок. И вот сейчас перед нами возник вопрос: куда же поставить новый великолепный рояль? Подготовка к конкурсу Чайковского - труд огромный, и такой инструмент необходим для многочасовых занятий. Мы в консерватории пытаемся найти выход, но...

Мягкое рахманиновское форте - так можно охарактеризовать игру Давыдченко. Это ведь и о русской фортепианной школе в целом?

Сергей Осипенко: Да, поющий тон всегда был прерогативой нашей школы, это русский бренд. Что написано в энциклопедии? Фортепиано - клавишно-ударный инструмент, а наши пианисты отличаются тем, что ударный он только там, где нужно. В музыке XX века, например, у Прокофьева, Шостаковича, есть ударность. А вот у Чайковского, Рахманинова даже в самых кульминационных моментах нет ощущения, что вы стучите по роялю. Смею надеяться, что я научил этому Сережу.

Два Сергея - ученик и педагог. Фото: Тагир Раджавов

Но будут ли у него слушатели? Залы стоят полупустые.

Сергей Осипенко: Проблема есть. Залы пустые наполовину, а то и на треть, и дело не в ковиде. За рубежом до эпидемии была стопроцентная заполняемость, даже когда концерты не самые лучшие. У нас - пусто. Почему так? Помню время, когда конкурс в консерваторию был огромным. Сейчас меняется направленность образования, от профессионального обучения в музыкальных школах почти отказались, занимаются только с теми ребятами, которые подают надежды. Ручеек талантов стал засыхать, уменьшилось и количество грамотных слушателей. Сейчас такие энтузиасты, как Денис Мацуев, Екатерина Мечетина, пытаются восстановить наше образование. В последнее время есть движение к лучшему. Но вспомните, как когда-то вырубали виноградники, а потом сажали заново. Потребовалось время, чтобы их возродить. Что-то подобное случилось и с музыкальным образованием.

Ручеек талантов стал пересыхать, уменьшилось и количество грамотных слушателей

Мария Каллас считала, что хороший учитель развивает способности ученика до предела, а великий сразу видит этот предел.

Сергей Осипенко: Никто не знает человеческий предел. Ко мне приходили ученики в 13-14 лет, и я начинал с ними работать, даже не думая, что они могут достичь больших высот. А сегодня это очень известные музыканты. Пути господни неисповедимы. Многое зависит от того, какие манки расставит педагог, и от характера ученика. Как-то у Сережи спросили, кем он видит себя в будущем. Он ответил, что через 10 лет хотел бы стать большим русским пианистом. Какой шквал негатива на него обрушился! Но, позвольте, зачем вообще идти в профессию, если не хочешь достичь в ней олимпийских высот?

Справка "РГ"

Какие призы были предоставлены на конкурсе Grand Piano Competition Сергею Давыдченко

Акустический рояль Yamaha C3X, сертификаты на участие в проектах Дениса Мацуева, Валерия Гергиева, в Х фестивале "Белая сирень" в Казани от Александра Сладковского; в проекте "Домашние сезоны" - запись сольного выступления на сцене КЗЧ от Московской филармонии; в проекте "Всероссийские филармонические сезоны" от Московской филармонии, на участие в Verbier Festival Academy. Артист квартета имени Давида Ойстраха Федор Балыкин от лица "Мастерской скрипичного искусства" вручил Сергею Давыдченко специальный приз "За лучшее интонирование и глубину интерпретации".