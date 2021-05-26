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26.05.2021 13:03
Рубрика: Власть

Власти Ялты изъяли с улиц города 350 самокатов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Ялты во время рейдов, организованных департаментом муниципального контроля, изъяли с улиц более 350 самокатов. Их самовольное размещение на объектах городской инфраструктуры администрация города считает незаконной, однако в городе-курорте до сих пор не утверждена схема легальных точек проката и движения средств индивидуальной мобильности.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- На бесконтрольное движение электросамокатов в пешеходных зонах неоднократно жаловались люди, - пожаловался в программе "Открытая власть" на телеканале "Крым 24" начальник департамента муниципального контроля Вадим Ковалев. - К тому же припаркованные в разных местах электросамокаты препятствовали свободному проходу граждан. Сотрудники департамента провели мониторинг и зафиксировали самовольное занятие территории общего пользования.

В итоге чиновники признали самокаты бесхозными и переместили их на ответственное хранение в МУП "Объединенная управляющая компания".

- Всего изъято свыше 350 самокатов, но в городе есть еще два места, где они размещены, - уточнил Ковалев. - Документы уже в работе, были рассмотрены комиссией, готовится постановление на снос.

Как ранее сообщала "РГ", в Крыму и Севастополе местные администрации объявили войну стихийному кикшерингу. Но чиновники не разработали ни региональные, ни муниципальные нормативно-правовые акты для этого вида бизнеса, пытаясь его запретить. В одной из компаний, чьи самокаты изъяла администрация, считают действия мэрии незаконными, поскольку формально прокатчики не нарушают ни федеральных, ни республиканских законов, ни муниципальных нормативных актов. И коммерсанты, официально платя налоги в местные бюджеты и создавая новые рабочие места, действуют по принципу "разрешено то, что не запрещено". Муниципалитетам взамен даже предлагают инвестиции в инфраструктуру - парковки и специально выделенные дорожки для средств индивидуальной мобильности.

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