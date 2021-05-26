В конце улицы Шефской, где линия ныряет в лес, работа еще в разгаре: здесь нужно было вырубить просеку и провести все коммуникации. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Напомним, это первая на Урале линия общественного транспорта, которая и строится на принципах государственно-частного партнерства, и будет работать под присмотром бизнеса. По условиям концессии, эксплуатация маршрута инвестором продлится десять лет, а перед этим "Трансмашхолдинг" должен вложиться в проектирование и строительство депо в Верхней Пышме и приобрести 11 современных низкопольных трамваев.

- Объем инвестиций в проект с учетом затрат на строительство и закупку подвижного состава составит порядка 1,9 миллиарда рублей. Строительство будет осуществляться с привлечением средств госкорпорации ВЭБ.РФ в течение года после заключения соглашения, - заявили в пресс-службе компании "Мовиста Регионы", которая в структуре холдинга курирует проект.

Рассказать о финансовых подробностях сотрудничества в компании отказались. Но в период подготовки концессии в открытых источниках сообщалось, что на осуществление проекта потребуется гораздо большая сумма - примерно 5 миллиардов рублей. Только строительство депо обойдется в 1,3 миллиарда, стоимость вагонов - 495 миллионов, остальное - затраты на эксплуатацию. В министерстве инвестиций и развития Свердловской области отметили, что проект предполагает частичную компенсацию затрат концессионера из бюджета: фактически власти со временем выплатят партнеру 2,9 миллиарда рублей. При этом выручка от продажи билетов должна полностью передаваться в казну.

В планах властей перевести работу электрического транспорта на цивилизованные рельсы с привлечением дополнительного финансирования

На старте проекта упоминалось, что проезд будет стоить ориентировочно 42 рубля. По предварительным расчетам, в сутки путешествовать на трамвае между городом-спутником и Екатеринбургом смогут 11 тысяч человек. То есть за год скоростным транспортом воспользуются около четырех миллионов уральцев - примерно десятая часть годового пассажиропотока Екатеринбургского метрополитена. Но затраты на содержание наземного рельсового транспорта гораздо ниже, чем на подземку.

Эксперимент на рельсах может стать лакмусовой бумажкой для будущих проектов развития общественного транспорта Екатеринбурга при участии частных инвесторов. Так, к примеру, уже запланировано строительство трамвайной ветки в новый и бурно растущий Академический район. Да и перспективы продолжения прокладки метро в Екатеринбурге сейчас все чаще связывают с вариантами ГЧП.

- В наших планах как можно скорее перевести работу электрического транспорта на цивилизованные рельсы с привлечением дополнительного финансирования, - заявил после подписания концессионного соглашения с "Трансмашхолдингом" губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, идея пустить трамвай из Верхней Пышмы в Екатеринбург возникла в 2015 году. Проект окрестили "катализатором развития территории". Он изначально был уникальным хотя бы потому, что трамвайную линию между городами на Урале прокладывали лишь однажды - в 1950-х, между Волчанском и Карпинском для доставки горнорабочих. Та ветка просуществовала 12 лет, в итоге ее разобрали ради проезда огромного экскаватора, который двигался на работу в карьер своим ходом.

Нынешний проект тоже должен обеспечить транзит рабочих и учащихся и способствовать развитию города металлургов Верхняя Пышма как туристического и культурного центра. Первоначальное соглашение о строительстве было подписано четырьмя сторонами: правительством области, двумя муниципалитетами и Уральской горно-металлургической компанией. Работы до сих пор ведутся в складчину.

Затраты на проектирование линии взял на себя металлургический холдинг, правительство организовало подготовку территории и выкуп объектов, попавших в полосу отвода, а муниципалитеты финансируют прокладку трамвайной ветки - каждый на своей территории. Расстояние от старта до финиша - 17, 9 километра, расчетное время в пути - 25 минут, на отдельных участках вагоны смогут "лететь" со скоростью 60 километров в час.

Вот только темпы строительства линии оказались не столь стремительны. Сроки пуска постоянно переносились. Первоначально называли 2018 год, затем март 2020-го, далее перенесли на июнь нынешнего, сейчас звучит обтекаемо - третий квартал… И никто не даст голову на отсечение, что торжественный ввод в очередной раз не отложат.

- Много времени ушло на изъятие земельных участков и отселение, - объяснил задержку бывший мэр Екатеринбурга, ныне первый заместитель губернатора Александр Высокинский.

На днях корреспонденты "РГ" проехали вдоль всего маршрута, чтобы оценить готовность ветки. И не встретили ни одного участка, где бы рельсы единой линией уходили к горизонту. Даже на улицах Екатеринбурга они проложены, если можно так сказать, пунктиром: на одном участке рабочие уже измеряют и корректируют расстояние между рельсами, на другом экскаватор еще только землю роет. Как пояснил один из рабочих, все зависит от того, успели ли на данном участке перенести подземные коммуникации и сформировать "подушку", на которую лягут рельсы.

На территории Верхней Пышмы трамвайная линия выглядит оптимистичнее, чем в Екатеринбурге

В конце улицы Шефской, где линия ныряет в лес, даже пунктир обрывается. По плану как раз этот участок скоростной - самый продолжительный и отдаленный от имеющейся инфраструктуры: трамваи будут мчаться по специально вырубленной просеке, получившей название "улица Меридиональная". Но помимо плюсов у безлюдной территории есть и минусы: доступность и благоустройство - на нулевом этапе.

- Сначала надо было вырубить лес, параллельно насыпи проложить автодорогу. Под рельсы подготовить специальные, усиленные шпалы. Они по габаритам лишь немного уступают железнодорожным, чтобы могли выдержать высокую скорость, - рассказал нам представитель компании-подрядчика.

Как выяснилось, на этом участке трамвайную ветку строят железнодорожники. Посмотреть на ход работ вблизи не получилось: не каждый внедорожник сможет подъехать к стройке. А ведь здесь очень скоро должны появиться минимум две остановки, значит, помимо прокладки рельсов впереди значительный объем работ по благоустройству.

Отметим, что на территории Верхней Пышмы трамвайная линия выглядит куда оптимистичнее. Здесь уже готово разворотное кольцо и даже угадывается территория, где концессионер должен построить депо. Несмотря на нечеткие сроки финала строительства, глава Екатеринбурга Алексей Орлов обозначил планы продолжения проекта. На своей странице в Instagram мэр на днях написал: " В планах продление линии до Среднеуральска. Таким образом мы развиваем городскую агломерацию".

Между тем

В декабре 2020 года Минэкономразвития РФ и министерство инвестиций и развития Свердловской области договорились с "Мовиста Регионы" об обновлении трамвайного парка Екатеринбурга. Три стороны заключили концессионное соглашение, согласно которому на обновление городского электротранспорта в столице Урала будет направлено 58,1 миллиарда рублей.