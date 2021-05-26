"Роскосмос" опубликовал уникальный снимок Суперлуния

Малому космическому аппарату "Аист-2Д" удалось сфотографировать Луну в момент Суперлуния, как раз когда она приблизилась к Земле на минимальное расстояние.

Уникальную фотографию опубликовал на своем сайте "Роскосмос".

Суперлуние - явление, возникающее, когда полная Луна приближается к Земле на расстояние ближе 364 тысяч километров. В этом году естественный спутник подошел на минимальное расстояние к Земле в 04:52 мск.

Аппарат "Аист-2Д" предназначен для дистанционного зондирования Земли с орбиты, он был запущен с космодрома Восточный еще 28 апреля 2016 года.