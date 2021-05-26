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26.05.2021 12:41
Рубрика: Экономика

Россельхознадзор не видит рисков для роста цен на рыбу

Текст: Татьяна Карабут
Россельхознадзор не видит оснований для роста цен на рыбу и рыбопродукцию, сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

В ведомстве проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что появившаяся в ряде СМИ информация о росте цен на рыбу - не более чем "информационная спекуляция" отдельных представителей рыбоперерабатывающей промышленности, чтобы попытаться избежать ветеринарно-санитарного контроля.

Фото: Илья Тимин/ТАСС
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"Отсутствие контроля и проверок может привести к самым неприятным ситуациям, включая прямые риски для жизни и здоровья людей", - подчеркнула Мелано.

Она отмечает, что служба периодически сталкивается с такими информационными "атаками", которые не имеют под собой никаких объективных оснований. Так, аналогичная ситуация возникла при обращении компании "Полярная звезда" в федеральные СМИ с жалобами на проведение проверок рефрижераторов. При этом, по словам Юлии Мелано, компания не обращалась в Россельхознадзор.

А по результатам проверок Россельхознадзора, только в Приморском крае в прошлом году при перевозках рефрижераторными контейнерами рыбы и рыбопродукции выявлено 166 нарушений, большая часть которых приходится на несоблюдение температурного режима. В этом году количество нарушений возросло. С начала года Приморском крае их уже 92.

Ранее "Коммерсант" сообщил о проблемах в доставке рыбы с Дальнего Востока из-за проверок территориальных подразделений вопреки якобы запрету на них со стороны головного подразделения. Это может нести угрозы роста цен на рыбу, посчитали в СМИ.

В Россельхознадзоре заверили, что проверки не запрещали, а лишь ослабили в отдельных случаях из-за коронавируса.

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