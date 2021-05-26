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26.05.2021 03:00
Рубрика: Бензин

Россияне рассказали, чего им не хватает на АЗС

Текст: Василий Кошкин
Две трети россиян считают необходимым улучшение сервиса на автозаправочных станциях. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно данным опроса, почти четверть - 24% - участников хотели бы видеть больше аптечных пунктов.

Фото: Александр Корольков
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В тройку наиболее актуальных улучшений также вошли уборные (22%) и услуги шиномонтажа (16%). Кроме того, по 12% опрошенных отметили недостаток парковочных мест и услуг по мойке автомобиля.

Наибольший запрос на улучшение сервисов на АЗС зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе, говорится в исследовании.

"АЗС перестали быть просто заправками, теперь это многофункциональные центры, в которых автомобилисты могут получить все больше полезных услуг…

Все это особо актуально в связи с развитием автотуризма: возможность получить все услуги в понятном и привычном месте снимет ряд барьеров к совершению автопутешествия и станет драйвером развития автотуризма в России", - прокомментировала результаты опроса директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

#бензин