РЖД сменят концепцию вагонов-ресторанов

РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов и оставить их только в туристических и фирменных поездах. О смене концепции рассказал глава холдинга Олег Белозеров, добавивший, что воспринимает вагоны-рестораны как "нечто дорогостоящее".

В качестве альтернативы в железнодорожной компании предложили ввести наборы питания, которые можно было бы разогреть в обычном вагоне. Глава холдинга уточнил, что РЖД уже выработали определенную линейку по набору питания, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве началась продажа железнодорожных билетов на поезда, которые будут уходить с нового вокзала Восточный. В субботу, 29 мая, в 6:32 отсюда отправится "Стриж" до Нижнего Новгорода, а в 7:07 - "Ласточка" до Иванова. Кроме этих двух пунктов, с Восточного можно будет уехать в Анапу, Адлер, Белгород, Махачкалу и другие города. Добавим, что с момента последнего открытия вокзала в столице прошло более 100 лет. Восточный станет десятым вокзалом Москвы.