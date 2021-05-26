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26.05.2021 04:03
Рубрика: Экономика

РЖД сменят концепцию вагонов-ресторанов

Фото: Павел Львов/ РИА Новости Фото: Павел Львов/ РИА Новости
Фото: Павел Львов/ РИА Новости

РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов и оставить их только в туристических и фирменных поездах. О смене концепции рассказал глава холдинга Олег Белозеров, добавивший, что воспринимает вагоны-рестораны как "нечто дорогостоящее".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В качестве альтернативы в железнодорожной компании предложили ввести наборы питания, которые можно было бы разогреть в обычном вагоне. Глава холдинга уточнил, что РЖД уже выработали определенную линейку по набору питания, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве началась продажа железнодорожных билетов на поезда, которые будут уходить с нового вокзала Восточный. В субботу, 29 мая, в 6:32 отсюда отправится "Стриж" до Нижнего Новгорода, а в 7:07 - "Ласточка" до Иванова. Кроме этих двух пунктов, с Восточного можно будет уехать в Анапу, Адлер, Белгород, Махачкалу и другие города. Добавим, что с момента последнего открытия вокзала в столице прошло более 100 лет. Восточный станет десятым вокзалом Москвы.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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