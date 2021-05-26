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26.05.2021 11:30
Рубрика: Общество

Сайты, продающие запрещенные вещества под видом БАД, могут заблокировать

Текст: Лариса Розова
Стало известно, что в Госдуме подготовлен законопроект о расширении полномочий Роспотребнадзора по внесудебной блокировке сайтов-продавцов БАД, нарушающих законодательство. Депутаты полагают, что регулирование дистанционной торговли БАД должно соответствовать аналогичным нормам для безрецептурных лекарственных средств. Ситуацию на рынке интернет-торговли БАД и как законопроект может ее изменить комментирует один из авторов законопроекта, депутат фракции "Единая Россия" Александр Петров.

Почему этот законопроект оказался нужен именно сейчас?

Александр Петров: Проблема с такого рода БАД нарастает, но особенно ярко она проявилась с середины прошлого года, когда с приходом пандемии коронавируса люди стали покупать в интернете то, что раньше брали в аптеках. Аптечные сети у нас контролируются строго, а вот за тем, что продается в интернете, такого контроля и близко нет.

Мы помним, что запуск дистанционной торговли безрецептурными лекарствами сопровождался введением маркировки и расширением полномочий Роспотребнадзора по внесудебной блокировке интернет-ресурсов. Но люди активно покупают и иной аптечный ассортимент - в первую очередь, БАД. Мы стали получать жалобы потребителей на приобретенные в интернете БАД, прием которых приводил к разным нежелательным для здоровья последствиям.

Сейчас идет эксперимент по маркировке БАД - и это важный шаг во внедрении инструментов контроля за обращением этой продукции. Учитывая принципиальное сходство рынков БАД и безрецептурных лекарств, важно проработать более широкий пласт законодательства, приведя его в соответствие с тем, что действует для лекарств.

А почему вы настаиваете на ужесточении законодательства? Разве употребление БАД может нести существенные риски?

Александр Петров: Если бы речь шла о БАД, прошедших обязательную госрегистрацию, с подтверждением качества и состава, то рисков бы не было. Но мы говорим об интернете, где люди покупают добавки на разных сайтах, переходя туда по рекламным объявлениям. Предварительный анализ только трех крупнейших маркетплейсов показывает, что в категории "БАД" от 20 до 30% товаров продаются без обязательной госрегистрации - то есть это некая таблетированная продукция, которую просто называют БАД. Стоит ли говорить о сотнях малоизвестных сайтов?

Например, в состав этих продуктов входят запрещенные вещества, включая сильнодействующие или имеющие наркотический эффект. Например, в прошлом году журналисты проводили расследование и нашли в составе БАД, которые свободно продавались в интернете, герань и эфедру - наркотические прекурсоры.

Также ФАС выдавал предписания крупным поисковикам, чтобы они прекратили рекламу БАД с запрещенным в России перцем кава-кава, который относится к наркотическим веществам и его распространение подпадает под 234 статью Уголовного кодекса. Кстати, БАДы с этим веществом все так же легко можно найти в сети. У нас также продолжают продаваться БАДы с содержанием ашваганды (она же витания снотворная), аконита и других веществ, которые относятся к перечню сильнодействующих, ядовитых и наркотических.

Думаете, люди сознательно приобретают эти БАД для использования, так сказать, "не по прямому назначению"?

Александр Петров: Ну одна история - люди с химическими зависимостями. Но ведь есть и те, которые искренне стремятся к здоровому образу жизни и верят рекламе.

Например, многие жиросжигатели содержат эфедрин (строго рецептурный препарат) и аспирин (лекарственное средство) - при том, что никаких химических фармсубстанций в составе БАД не должно быть в принципе! А за дистанционную продажу рецептурных средств у нас вообще установлена уголовная ответственность. Направо и налево в категории БАД продают прогормоны и гормональные препараты.

Жуткая совершенно картина с превышением допустимых дозировок. Например, витамин Д: при подтвержденном ковид или остеопорозе врачи назначают дозировку 2000 МЕ, но в интернете продаются продукты с содержанием 10000 МЕ - то есть доза превышена в 5 раз! Таких предложений множество. Если принимать витамин Д в таких дозировках на ранних сроках беременности (когда часто женщина еще и не знает о своем состоянии), то это приведет к врожденным уродствам у ребенка.

Почему вы настаиваете на внесудебной блокировке?

Александр Петров: Судебные разбирательства длятся долго и зачастую подобные дела о защите прав потребителей не имеют перспектив, поскольку невозможно установить ответчика. Мошенники закрывают одни сайты, а потом легко настраивают сайты-зеркала и продолжают торговать. А речь ни много ни мало - о здоровье и жизни людей.

Общество Здоровье

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