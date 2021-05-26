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26.05.2021 01:38
Рубрика: В мире

Скончался Уильям Шекспир, второй британец, получивший прививку от COVID-19

Уильям Шекспир, второй человек, получивший прививку от коронавируса с момента начала массовой вакцинации в Великобритании, скончался в возрасте 81 года, пишет Daily Mail.

Фото: AP Photo/Luca Bruno
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Сообщается, что мужчина умер в больнице после продолжительной болезни не связанной с коронавирусом. Причиной стал инсульт. "В начале декабря прошлого года мужчина был привит препаратом Pfizer/BioNTech в медицинском центре при Университете Ковентри", - приводит подробности РИА Новости.

Первым человеком в мире, получившим прививку от коронавируса, стала 91-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан.

Ранее американский университет Джонса Хопкинса распространил информацию о количестве прививок от коронавируса, сделанных по всему миру. Согласно подсчетам, основанным на данных федеральных и местных властей, а также СМИ и ряда открытых источников, на планете уже сделано свыше полутора миллиардов прививок от COVID-19. Общее число инфицированных в Великобритании приближается к четырем с половиной миллионам человек - 4 483 173.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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