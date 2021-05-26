Три человека задержаны по делу о падении кабины фуникулера в Италии

После продолжительных допросов по делу о крушении кабины подъемника на горе Моттароне в Италии, в результате которого погибли 14 человек, правоохранители задержали трех человек.

По сообщениям телеканала RaiNews24, задержание было санкционировано прокуратурой города Вербания - именно она и ведет расследование этого резонансного дела. Как сообщает издание "Il Messaggero", среди подозреваемых - владелец компании Ferrovie Mottarine Луиджи Нерини и двое сотрудников.

После первых допросов "хорошо знакомых с ситуацией" людей подтвердилась версия отказа системы безопасности. По последней версии следствия, механизм торможения был приостановлен намеренно с целью избежать блокировку подъемника. Также выяснилось, что запущенный лишь месяц назад после простоя из-за локдауна фуникулер "работал со сбоями". Компания Ferrovie Mottarine несколько раз осуществляла ремонтные работы (последний раз 3 мая), однако техническая проблема исправлена не была.

В настоящее время расследование происшествия продолжается.