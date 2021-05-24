Число жертв ЧП на канатной дороге в Италии достигло 14

Число жертв крушения кабинки фуникулера в Италии достигло 14. В больнице скончался девятилетний ребенок, сообщает агентство ANSA. Состояние второго несовершеннолетнего, находящего сейчас в медучреждении, оценивается как критическое.

Напомним, инцидент произошел 23 мая на канатной дороге в Западных Альпах (север Италии). Во время движения верх оборвался трос, и кабина, в которой находилось 15 человек, упала с 20-метровой высоты на склон горы Моттароне. Национальная служба спасения сообщила, что 13 человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли на месте происшествия. Двоих пострадавших с множественными переломами и серьезными черепно-мозговыми травмами доставили в больницу в Турине.

Подъемники на горных курортах в Италии долгое время были закрыты из-за пандемии коронавируса. Заработали они лишь месяц назад. В последний раз инфраструктура канатной дороги обновлялась в 2016 году.