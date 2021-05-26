Туман мог стать причиной столкновения российского и японского судов

Вероятной причиной столкновения российского судна "Амур" с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман.

По словам генерального консула России в Саппоро Сергея Марина, столкновения произошло в Охотском море примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана, поэтому россияне могли просто не увидеть маленькую рыболовецкую шхуну. "Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега", - добавил Марин.

Российский генконсул подчеркнул, что экипаж "Амура" действовал строго в соответствии с инструкциями: после столкновения судно сразу остановили и провели спасательную операцию.

В результате происшествия погибли три японских рыбака - их вытащили из воды уже без сознания, они скончались еще до прибытия службы безопасности. Со стороны России пострадавших нет.

В посольстве России в Японии ранее отметили, что они находятся в непрерывном контакте с японской стороной для проведения объективного расследования происшествия.