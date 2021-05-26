Новости

Однодвигательный истребитель-невидимку создают в России 10:52
ФСИН опровергла отъезд Михаила Ефремова из колонии 10:50
На 65 улицах Москвы откроют временные велополосы 10:47
Еще в одном регионе России введен режим ЧС 10:39
Фрегат "Адмирал Григорович" провел стрельбы ракетами в Черном море 10:32
В Якутии будет создан Конституционный совет вместо упраздняемого суда 10:32
Кабмин РФ утвердил программу подготовки к проведению ЕВРО-2020 10:15
Мощный ураган обрушился на восточное побережье Индии 10:15
Москвичи начали сдавать "однушки" по 100 тысяч рублей 10:00
Суд начал рассматривать новое дело в отношении "ангарского маньяка" 10:00
Аналитик заявил о "дыре" в 15 млрд долларов в валютном балансе банков 09:54
Сергей Шойгу обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе 09:51
Гребцы из Чили продолжат подготовку к Олимпийским играм на Алтае 09:51
Испытана антидроновая сигнализация с АФАР 09:49
Собянин: В этом году на ВДНХ будет открыто около 15 новых общественных пространств 09:41
В Якутии двое детей погибли после пожара в частном доме 09:41
Три человека задержаны по делу о падении кабины фуникулера в Италии 09:40
В Дагестане проливные ливни размыли автодороги 09:40
В Томской области отец с сыновьями избили сотрудника ДПС 09:39
Мужчину с партией наркотиков задержали в Московской области 09:37
Стрельбу робота "Маркер" по движущимся целям показали на видео 09:31
В Иркутске бродячие собаки в погоне за котом разломали внедорожник 09:28
Кабмин направит 1 млрд рублей на разработку туристических территориальных планов 09:26
Власти Москвы заявили о скором запуске беспилотного трамвая 09:24
Туман мог стать причиной столкновения российского и японского судов 09:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 09:22
Рубрика: Власть

Туман мог стать причиной столкновения российского и японского судов

Вероятной причиной столкновения российского судна "Амур" с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман.

Фото: AP Photo / Hiro Komae
Режим ЧС из-за COVID-19 введут в десятой префектуре Японии

По словам генерального консула России в Саппоро Сергея Марина, столкновения произошло в Охотском море примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана, поэтому россияне могли просто не увидеть маленькую рыболовецкую шхуну. "Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега", - добавил Марин.

Российский генконсул подчеркнул, что экипаж "Амура" действовал строго в соответствии с инструкциями: после столкновения судно сразу остановили и провели спасательную операцию.

В результате происшествия погибли три японских рыбака - их вытащили из воды уже без сознания, они скончались еще до прибытия службы безопасности. Со стороны России пострадавших нет.

В посольстве России в Японии ранее отметили, что они находятся в непрерывном контакте с японской стороной для проведения объективного расследования происшествия.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии РГ-Видео

Главное сегодня

Володин объяснил необходимость адресной поддержки регионов
Сергей Шойгу обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"
Пушков предрек тяжелые времена "слетевшей с катушек" Америке
Прибывшие в Сирию Ту-22М3 совершили полеты над Средиземным морем
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы