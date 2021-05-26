Самое опасное время суток с точки зрения безопасности дорожного движения - с 21.00 до 02.00. На эти пять ночных часов приходится почти треть всех погибших на столичных дорогах в прошлом году.

При этом для разных видов ДТП характерен свой временной пик - например, пешеходы гибнут в каждой четвертой аварии с 10.00 до 14.00, в другое время смертность существенно ниже. Почему так происходит и что на это влияет? Корреспондент "РГ" попробовал разобраться.

Час пробил

Разложить статистику ДТП по времени решили в столичном департаменте транспорта - там взяли данные за прошлый год и попытались найти закономерности, связанные с временем суток. Таких оказалось немало. "Например, период с 16.00 до 19.00 - самый аварийный. В это время на дорогах больше всего транспорта, поэтому случается очень много мелких аварий", - объяснили в дептрансе. В целом в этом интервале происходит 28% всех ДТП и треть наездов на пешеходов.

Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Самый аварийный период отнюдь не самый опасный - вечером чаще происходят мелкие аварии, в которых страдает только железо. Уставший водитель перестроился, не глядя в зеркало, а второй после рабочей смены просто не успел среагировать - как итог, помятые крыло и бампер, а потом долгие выяснения, кто же виноват. Это рядовая картина вечернего ДТП.

А вот гибнут чаще всего, как ни странно, ночью. 31% всех погибших в ДТП приходится на период с 21.00 до 02.00. "Причина - водители чаще обычного превышают скорость на свободных дорогах", - считают в дептрансе. Еще одной, смежной причиной можно назвать плохую видимость - вместе с высокой скоростью эти факторы практически не оставляют водителям времени на реакцию, поэтому любое внезапное изменение дорожной обстановки приводит к тяжелым последствиям.

С такой постановкой вопроса соглашаются и многие эксперты, а также водители со стажем. Столичный таксист Алексей Еремин, к примеру, говорит, что любителей погонять действительно больше ночью. "В это время часто превышают не только любители спортивных машин, но и простые автомобилисты - дороги свободны, не замечаешь, как скорость растет, - делится он с "РГ". - В прошлые выходные я ехал по МКАД ночью около 100 км в час, и меня обогнали так, будто стоял на месте. А вот в мелкие ДТП лично я действительно попадал несколько раз вечером - поток большой, пробки, все нервные, "притереть" соседа проще простого".

Эксперимент с такими "лежачими" светофорами - одна из попыток столичных властей снизить число аварий с участием пешеходов. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Стой, раз-два

Интересно, что самое опасное время для пешеходов совершенно другое. Это период с 10.00 до 14.00 - каждая четвертая авария заканчивается смертью пешехода, хотя в целом количество ДТП здесь невысокое. Можно было бы поверить в мистику, но у экспертов дептранса свой ответ, без тени фантастики - утренний час пик уже прошел, скорость движения выросла, а пешеходов на дорогах все еще много. Другими словами, и здесь всему виной скорость - водители на освободившихся улицах прибавляют газа и нередко забывают сбавить его перед пешеходным переходом.

В дептрансе в принципе указывают на то, что главным фактором аварийности остается скорость - чем она выше, тем серьезнее последствия аварий. Например, почти 60% ДТП в Москве происходит на улицах с ограничением скорости 60 км в час - за счет нештрафуемого порога они превращаются в 80 км. "На 100 км таких дорог в среднем происходит 140 ДТП, погибают 5 человек, - подсчитали в ведомстве. - А на скорости в 100 км в час (120 вместе с допустимым порогом) число погибших на те же 100 км дорог почти в 10 раз выше. В прошлом году такие трассы унесли жизни как минимум 50 человек".

Скорость имеет огромное значение и для пешеходов - если вас собьет машина, которая едет 30 км в час, то шансы остаться в живых и не получить тяжких увечий довольно высоки. Однако при скорости 80 км их практически не остается. Это не значит, что на всех улицах теперь надо ввести ограничения в условные 50 км в час, но на улицах с большим пешеходным трафиком, особенно в центре города, высокой скорости не должно быть места. Как, впрочем, не должно быть ей места и в головах водителей, которые едут не по спортивному треку, а по улице.

Тем временем

Берегись самоката

Свои особенности есть не только у того или иного времени суток, но и у времен года. Зимой рано темнеет и скользко на дорогах - водители чаще теряют управление, уходят в занос, не успевают остановиться. А летом в последние годы другая проблема - электросамокаты, которые могут ехать по тротуару со скоростью авто. В Москве даже решили ограничить их скорость в парках и на некоторых улицах. Одна из компаний, предоставляющих самокаты в аренду, уже ограничила их скорость в ряде локаций - максимум там можно разогнаться до 15 км в час.

Кстати

Газ на тормоз

О высокой скорости как опасном факторе говорит и статистика по аварийности магистралей. Абсолютным лидером по числу ДТП с пострадавшими в Москве остается МКАД, где разрешенная скорость движения составляет 100 км в час. В прошлом году на этой магистрали произошло 670 тяжелых аварий . На втором месте с большим отрывом - ТТК. Там серьезных ДТП было 156, а разрешенная скорость ограничена 80 км.