В Instagram теперь можно скрывать лайки

В Instagram внедряют новую функцию, которая позволит пользователям контролировать счетчик отметок "нравится" под постами, сообщили в пресс-службе соцсети.

В пресс-релизе говорится, что пользователи смогут выбрать, оставить ли счетчик лайков под своими публикациями в Instagram или скрыть его. Также скрыть счетчик можно в чужих постах и в старых публикациях.

Соцсеть уже тестировала эту функцию в некоторых странах, а теперь она доступна для всех пользователей - их насчитывается свыше миллиарда. По мнению разработчиков, она поможет сосредоточиться на снимках и видео, а не на том, сколько лайков получают посты. Управлять лайками можно в настройках.

"Мы будем продолжать работать над инновациями, чтобы у людей было больше свободы, чтобы они чувствовали себя хорошо в то время, которое тратят на наши приложения", - говорится в сообщении пресс-службы Instagram.

Кстати, новая функция появилась в еще одной соцсети - "Вконтакте". Теперь пользователям доступен голосовой помощник, возможности которого довольно широки.