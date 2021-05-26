Видео: подземный взрыв поднял автомобильный перекресток на дыбы

Автомобилисты и пешеходы китайского Уханя (да-да, того самого. Городу опять не везет) смогли почувствовать себя героями фильма-катастрофы, когда на перекрестке из-под земли внезапно вырвался 5-метровый столб пламени, а саму улицу встряхнуло, как при сильном землетрясении.

Будь это в Японии, это предвещало бы скорое появление Годзиллы или еще какого-то из гигантских монстров, но это был Китай, а значит, катастрофа имела техногенный характер.

Пешеходов и велосипедистов подземный толчок раскидал на несколько метров, машины сильно встряхнуло, а асфальт на перекрестке раскололо на несколько крупных кусков.

Четыре человека в итоге были госпитализированы с различными травмами. Особенно досталось велосипедисту, которого подземный толчок подкинул в воздух и перевернул на 180 градусов. Он упал на асфальт головой вниз и его состояние очень тревожит медиков.

Власти начали расследование случившегося и пока наиболее реалистичная версия звучит так: под землей скопились легковоспламеняющиеся газы естественного или технического происхождения, а катализатором взрыва выступило электрооборудование дорожных рабочих или искра двигателя мотоцикла, проехавшего мимо за секунду до вспышки. На замедленном повторе (примерно 20 секунда) видно, что огонь возникает именно во время проезда мотоциклиста.