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26.05.2021 12:14
Рубрика: Власть

Володин: Россия за семь лет стала более сильной и независимой

Текст: Татьяна Замахина
Беспрецедентное санкционное давление заставило Россию мобилизоваться и надеяться только на себя, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. В итоге РФ за последние семь лет стала более сильным и независимым государством, сделал он вывод в своем Telegram-канале.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Да, это было непростое время. Стоял вопрос, быть или не быть стране, - оценил он ситуацию в не столь отдаленном прошлом. - Российская Федерация не только пережила экономическую блокаду и обвинения во всех немыслимых грехах, но и прошла путь от решения вопросов импортозамещения, создания своей платежной системы до разработки первой в мире вакцины от коронавируса".

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Он подчеркнул огромную роль президента: Владимир Путин, по оценке Володина, остается преимуществом России. "Ему удалось сплотить общество, преодолеть вызовы, сделать все для того, чтобы страна выстояла и развивалась", - написал спикер.

Этого нельзя сказать о других государствах, считает он. Так, в США общество расколото, нарушаются демократические принципы, права и свободы граждан: в связи с этим Володин напомнил о судьбе участников протестов у здания Конгресса.

Ситуация во Франции, по его словам, не лучше. "С одной стороны, постоянные протесты и манифестации, разгон которых происходит с особой жестокостью, - констатировал парламентарий. - С другой стороны, пандемия, локдауны и как следствие - падение экономики, которое за прошлый год составило 8,2%".

Спикер отметил, что по истечении семи лет санкционной политики президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон признали ее контрпродуктивной и неэффективной. И эти заявления, по его оценке, выглядят вполне логичными на фоне усиления РФ.

"Что это? Временное прозрение в сложившейся ситуации, а затем они вернутся к старым подходам? - отметил Володин, говорят о таких заявлениях. - Или решили иначе строить отношения на основе международных правил, достигнутых их предшественниками?".

Он назвал очевидным, что к политикам Запада стало приходить понимание, что так нельзя строить международные отношения.

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