ВШЭ попала в шанхайский рейтинг вузов в пяти предметных областях

ВШЭ стала единственным вузом из РФ в пяти предметных областях шанхайского рейтинга. Напомним, в опубликованный сегодня международный предметный рейтинг вошли 19 вузов из России. В топ-100 попали 6, в том числе и Высшая школа экономики - по математике. Среди российских вузов по этому предмету Вышка заняла первое место. Кроме того, Вышка стала единственным вузом, представляющим Россию в пяти предметных рейтингах: "Политические науки", "Государственное управление", "Деловое администрирование", "Психология", "Образование".

"Количество российских вузов в мировых рейтингах ежегодно растет. Тому способствовал Проект 5-100, в котором Вышка в течение всего проекта являлась бессменным лидером, - прокомментировала старший директор по стратегическому развитию ВШЭ Ирина Карелина. - Шанхайский рейтинг - один из самых строгих и практически независимых от подачи данных университетом. Более того, из 54 предметов, по которым оцениваются вузы, нет ни одного чисто гуманитарного. Для Вышки традиционно сильными являются социально-экономические и гуманитарные науки. Но с 2012 года мы усиливаем развитие новых для себя научно-исследовательских и инженерных направлений. Выйти на первое место по математике - высокое достижение и результат работы большой команды единомышленников - руководства, преподавателей, ученых".

Верной стратегией назвал вектор развития ВШЭ заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

"ВШЭ традиционно славится социально-экономическими и гуманитарными науками, но в последние годы она активно развивает естественно-научные и технические направления, - сказал вице-премьер. - Эти усилия принесли ожидаемые плоды: университет в топ-100 по математике, и это говорит о правильном выборе стратегии развития вуза. Однако ВШЭ не остановилась только на этом результате и находится на лидирующих позициях по "своим" предметным областям: входит в 8 предметов рейтинга, при этом в 5 из них является единственным российским университетом".