Это Луиджи Нерини, владелец компании Ferrovie Mottarone, которая эксплуатировала канатную дорогу, а также два его подчиненных - Габриэле Тадини и Энрико Пероккьо. Как сообщила прокурор Вербании Олимпия Босси, во время допросов выяснилось, что данные лица "на протяжении нескольких недель знали о том, что система тормозной безопасности неисправна".

"Они признались в том, что проигнорировали повреждение, потому что у них не было финансовой возможности его устранить", - пояснила Босси.

По словам следователей, в распоряжении которых находятся все видеоматериалы с камер наблюдения, механизм торможения канатной дороги был приостановлен намеренно, чтобы избежать блокировки подъема. Но когда буксирный трос порвался, тормозная система не сработала. Также известно, что фуникулер, запущенный месяц назад после вызванного пандемией простоя, работал с перебоями. Управляющая компания настаивает на том, что несущие тросы проверялись с 2016 года каждый ноябрь, перед открытием зимнего сезона. Тем не менее расследование еще идет полным ходом. Свое заключение должна еще озвучить группа техников, изучающих обстоятельства крушения.